Antara
27 Maret 2026, 03.14 WIB

Jelang kembali Naik Ring, Anthony Joshua Latihan Bareng Oleksandr Usyk di Kyiv

Petinju Ukraina Oleksandr Usyk (kiri) saat bertarung dengan Anthony Joshua di Tottenham Hotspur Stadium, London, 25 September 2021. Pada duel itu, Usyk menang poin atas Joshua . (Adrian DENNIS/AFP)

 

JawaPos.com-Mantan juara dunia kelas berat (90,7 kg) dengan sabuk IBF, WBA, WBO, IBO, Anthony Joshua menjalani latihan bersama juara dunia kelas berat WBC, WBA, dan IBF saat ini Oleksandr Usyk di Kyiv, Ukraina.

Sebuah video yang diunggah Promotor tinju Eddie Hearn di media sosialnya yang dipantau di Jakarta, Kamis, menampilkan Anthony Joshua sedang berlatih dengan berlari di atas treadmill didampingi Usyk di sekitarnya.

"Apakah kamu suka kelapa?," kata Oleksandr Usyk kepada petinju kelas berat asal Inggris itu. Joshua pun mengangguk sedikit yang langsung dijawab Usyk dengan "Yes, kau suka".

Usyk yang mengenakan atasan dan celana pendek kuning serta bandana biru, warna negara kesayangannya Ukraina melanjutkan percakapan dengan Johsua dengan mengatakan bahwa mereka seperti sedang berada di Pantai Miami, Amerika Serikat.

"Kita berada di Pantai Miami. Kita minum air kelapa dingin dengan es. Dan musik!" kata Usyk sambil menari disusul semacam beatboxing yang lembut pun yang menunjukkan semangatnya.

Tentu saja, Usyk dan Joshua tidak sedang berada di Pantai Miami minum minuman rasa kelapa, tetapi mereka berada di sebuah sasana tinju di Kyiv, Ukraina, sebagai lawan yang kemudian menjadi teman. Lebih dari itu, Usyk kemudian mengatakan bahwa mereka sekarang seperti saudara.

Sebelumnya, Eddie Hearn mengatakan Joshua sudah mulai kembali berlatih dan menargetkan kembali ke ring untuk bertarung pada Juli 2026. "Sebenarnya, saya pikir Juli (2026) adalah waktu yang tepat untuk kembali. Kami sedang mempertimbangkan berbagai opsi di seluruh dunia untuk potensi kepulangan tersebut," katanya.

Joshua selamat dari kecelakaan mobil fatal pada Desember 2025 di Nigeria yang menewaskan dua rekan satu timnya yaitu Sina Ghami dan Latif 'Latz' Ayodele. Kecelakaan itu terjadi setelah peraih medali emas tinju Olimpiade London 2012 itu mengalahkan Jake Paul dengan kemenangan knockout (KO) di ronde keenam di Miami.

Kini, Joshua bersiap untuk kembali ke ring untuk merebut kembali kejayaannya yang hilang sejak kalah dua kali dari Usyk pada 2021 dan 2022. (*)

 

