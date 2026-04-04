Apresiasi Bali 7s 2026, Jadi Wadah Pembinaan Usia Dini dan Dongkrak Sport Tourism

JawaPos.com-Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 yang kembali digelar secara konsisten hingga tahun ketiga.

Apresiasi tersebut disampaikan Erick saat menghadiri pembukaan turnamen di Bali United Training Center, Gianyar, Jumat (3/4) sore.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 yang telah memasuki tahun ketiga. Turnamen ini mampu hadir secara konsisten dari tahun ke tahun, menjaga kesempatan talenta muda untuk mewujudkan mimpi menjadi pesepak bola profesional,” ujar Erick.

Menurutnya, turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah penting dalam pembinaan usia dini. Para pemain muda tidak hanya mengasah kemampuan teknis di lapangan, tetapi juga belajar membangun karakter sportif serta memperluas jejaring pertemanan lintas negara dan budaya.

“Di sini mereka bukan hanya bertanding, tapi juga membentuk karakter, menjalin persahabatan, dan memperkuat persaudaraan dengan peserta dari berbagai negara,” tambahnya.

Lebih lanjut, Erick menilai turnamen ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah event olahraga usia dini berskala internasional yang berkualitas. Dampaknya pun tidak hanya terasa di sektor olahraga, tetapi juga ekonomi daerah.

“Kegiatan ini turut memberikan dampak positif bagi UMKM, sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif,” jelasnya.