WhatsApp Luncurkan Business AI di Indonesia, Pengguna UMKM Kini Bisa Balas Chat Pelanggan Otomatis 24 Jam

JawaPos.com - WhatsApp resmi menghadirkan fitur Business AI di Indonesia, solusi berbasis kecerdasan buatan yang diklaim bisa membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) merespons pelanggan secara otomatis, cepat, dan lebih efisien.

Peluncuran ini diumumkan dalam acara WhatsApp Sessions yang digelar selama tiga hari di Indonesia. Melalui ajang tersebut, WhatsApp menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan bisnis lokal lewat inovasi teknologi perpesanan.

Fitur Business AI hadir di aplikasi WhatsApp Business dan mulai diluncurkan secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Menariknya, fitur ini tersedia gratis bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat.

Dengan Business AI, pelaku usaha kini bisa:

- Merespons chat pelanggan secara otomatis selama 24 jam

- Menjawab pertanyaan umum sesuai informasi bisnis masing-masing

- Memberikan rekomendasi produk langsung dari katalog

- Mengelola kapan percakapan diambil alih oleh admin manusia

Teknologi ini juga disebut telah dioptimalkan untuk Bahasa Indonesia, sehingga interaksi terasa lebih natural dan relevan dengan pelanggan lokal.

Menurut Pieter Lydian, kehadiran fitur ini menjadi langkah penting dalam mendorong digitalisasi UMKM di Tanah Air.

“Usaha kecil dan menengah adalah penggerak utama perekonomian Indonesia, dan banyak yang menggunakan WhatsApp sebagai platform utama untuk berbisnis. Dengan Business AI, kami ingin membantu mereka menjangkau pelanggan lebih luas dengan layanan yang responsif dan selalu tersedia,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa ke depan, WhatsApp membayangkan setiap bisnis akan didukung oleh agen AI untuk meningkatkan efisiensi operasional.