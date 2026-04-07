WhatsApp Luncurkan Business AI di Indonesia, Pengguna UMKM Kini Bisa Balas Chat Pelanggan Otomatis 24 Jam

Fitur baru WhatsApp untuk pengguna di Indonesia.
JawaPos.com - WhatsApp resmi menghadirkan fitur Business AI di Indonesia, solusi berbasis kecerdasan buatan yang diklaim bisa membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) merespons pelanggan secara otomatis, cepat, dan lebih efisien.
Peluncuran ini diumumkan dalam acara WhatsApp Sessions yang digelar selama tiga hari di Indonesia. Melalui ajang tersebut, WhatsApp menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan bisnis lokal lewat inovasi teknologi perpesanan.
Fitur Business AI hadir di aplikasi WhatsApp Business dan mulai diluncurkan secara bertahap dalam beberapa minggu ke depan. Menariknya, fitur ini tersedia gratis bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat.
Dengan Business AI, pelaku usaha kini bisa:
- Merespons chat pelanggan secara otomatis selama 24 jam
- Menjawab pertanyaan umum sesuai informasi bisnis masing-masing
- Memberikan rekomendasi produk langsung dari katalog
- Mengelola kapan percakapan diambil alih oleh admin manusia
Teknologi ini juga disebut telah dioptimalkan untuk Bahasa Indonesia, sehingga interaksi terasa lebih natural dan relevan dengan pelanggan lokal.
Menurut Pieter Lydian, kehadiran fitur ini menjadi langkah penting dalam mendorong digitalisasi UMKM di Tanah Air.
“Usaha kecil dan menengah adalah penggerak utama perekonomian Indonesia, dan banyak yang menggunakan WhatsApp sebagai platform utama untuk berbisnis. Dengan Business AI, kami ingin membantu mereka menjangkau pelanggan lebih luas dengan layanan yang responsif dan selalu tersedia,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa ke depan, WhatsApp membayangkan setiap bisnis akan didukung oleh agen AI untuk meningkatkan efisiensi operasional.
Selain Business AI, WhatsApp juga memperkenalkan peningkatan pada fitur Siaran Bisnis. Kini, pelaku usaha dapat memanfaatkan AI untuk:
Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik