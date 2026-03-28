Antara
29 Maret 2026, 03.03 WIB

Dua Remaja Belasan Tahun Terseret Ombak di Pangandaran, Satu Ditemukan Tim SAR Meninggal Dunia

Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan menemukan seorang pelajar dalam kondisi meninggal dunia yang sebelumnya hilang karena terseret arus ombak. (ANTARA) - Image

Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan menemukan seorang pelajar dalam kondisi meninggal dunia yang sebelumnya hilang karena terseret arus ombak. (ANTARA)

JawaPos.com - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) gabungan menemukan seorang pelajar dalam kondisi meninggal dunia yang sebelumnya hilang karena terseret arus ombak saat bermain di Pantai Timur Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

"Ditemukan sekitar 500 meter dari 'last known position' dalam kondisi meninggal dunia, selanjutnya Tim SAR gabungan segera melakukan proses evakuasi," kata Komandan Tim Rescue Pos SAR Pangandaran, Edwin, Sabtu (28/3).

Ia menuturkan, korban bernama Muhamad Luthfi Padilah, 14, dilaporkan hilang terseret ombak saat bermain bersama temannya di Pantai Timur Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Jumat (27/3) pagi.

Selanjutnya Tim SAR gabungan, kata Edwin, melakukan pencarian terhadap korban yang akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 500 meter dari lokasi awal korban terseret ombak, Jumat (27/3) malam.

"Korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka," katanya.

Sebelumnya, peristiwa itu bermula ketika dua korban dan satu lagi saksi temannya sedang berenang di sekitar tembok pemecah gelombang laut di Pantai Timur.

Tiba-tiba korban Muhamad Luthfi Padilah, dan temannya Muhamad Harian Azam, 15, terseret ombak ke tengah laut, satu orang saksi berupaya memberikan pertolongan, namun kuatnya arus dan hantaman ombak menyebabkan korban terlepas.

Saksi hanya berhasil menyelamatkan Azam ke tepi pantai, sedangkan Luthfi terbawa arus ombak dan hilang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut, dan Tim SAR gabungan melakukan pencarian.

Setelah ditemukan korban selanjutnya Operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian korban tersebut dikembalikan ke satuannya masing-masing.

Operasi SAR tersebut melibatkan berbagai unsur, antara lain Basarnas, Pos SAR Pangandaran, Satpolairud Polres Pangandaran, Pos TNI AL, SAR Barakuda, serta Pangandaran Dive Club dengan total puluhan personel.

Artikel Terkait
Terseret Ombak, Wisatawan Malang Ditemukan Meninggal Dunia di Pantai Sine Tulungagung - Image
Berita Daerah

Terseret Ombak, Wisatawan Malang Ditemukan Meninggal Dunia di Pantai Sine Tulungagung

10 Februari 2026, 04.47 WIB

Deru Ombak, dan Perjuangan Febrianti Mendistribusikan MBG untuk Para Penerima Manfaat di Pulau Kelapa Dua - Image
Nasional

Deru Ombak, dan Perjuangan Febrianti Mendistribusikan MBG untuk Para Penerima Manfaat di Pulau Kelapa Dua

09 Desember 2025, 01.05 WIB

Relawan Bertarung Ombak Demi Antar Paket Gizi ke Seberang Pulau - Image
Nasional

Relawan Bertarung Ombak Demi Antar Paket Gizi ke Seberang Pulau

08 Desember 2025, 18.15 WIB

Terpopuler

1

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

2

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

3

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

4

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

5

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

6

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

7

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

8

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

9

Jelang Muktamar PBNU Ke-35, Gus Salam Tekankan Momentum Kelola Organisasi Secara Bijaksana

10

Pabrik Plastik di Gunung Putri Terbakar, Asap Tebal Selimuti Langit

