Tazkia Royyan Hikmatiar
29 Maret 2026, 18.57 WIB

Kasus Rudapaksa di Bali, WN Australia jadi Korban Sekuriti Mesum saat Cari Barang Tertinggal

Ilustrasi korban pemerkosaan. (Antara)

JawaPos.com - Kasus dugaan kekerasan seksual kembali mencoreng kawasan wisata Bali. Seorang perempuan warga negara Australia berinisial KNB, 20, menjadi korban rudapaksa oleh seorang sekuriti tempat hiburan malam di kawasan Seminyak, Kuta, Badung.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (24/3) sekitar pukul 04.00 WITA. Korban awalnya kembali ke lokasi hiburan karena merasa ada barang miliknya yang tertinggal. Saat itu, ia didampingi oleh petugas keamanan yang bertugas di tempat tersebut.

Namun, kepercayaan korban justru disalahgunakan. Sekuriti berinisial ABM, 29, malah melakukan kekerasan seksual terhadap korban saat berada di area toilet perempuan hingga berujung pada persetubuhan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Kombes Pol I Gede Adhi Mulyawarman, membenarkan kejadian tersebut. "Korban saat itu didampingi oleh pelaku yang bertugas sebagai sekuriti," ujarnya seperti dikutip dari Radar Bali (Jawa Pos Grup), Minggu (29/3).

Usai kejadian, Adhi mengatakan bahwa korban segera melapor ke polisi. Berdasarkan laporan tersebut, aparat langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku di wilayah Denpasar Barat pada Kamis (26/3).

"Pelaku mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban," ungkap Adhi.

Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung. Polisi terus mengumpulkan alat bukti, termasuk hasil visum, keterangan saksi, serta berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk memperkuat berkas perkara.

Kasus ini menjadi sorotan karena terjadi di kawasan wisata yang seharusnya aman bagi pengunjung. Terlebih, pelaku merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara dan/atau denda hingga Rp200 juta.

Polisi juga membuka kemungkinan penerapan pasal tambahan yang lebih berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, apabila unsur pidana pemerkosaan dinyatakan terpenuhi dalam proses penyidikan.

Artikel Terkait
Polda NTB: Modus Pimpinan Ponpes Rudapaksa Santriwarinya Manfaatkan Posisi hingga Memanipulasi Keadaan dengan Doktrin - Image
Kasuistika

Polda NTB: Modus Pimpinan Ponpes Rudapaksa Santriwarinya Manfaatkan Posisi hingga Memanipulasi Keadaan dengan Doktrin

04 Maret 2026, 02.16 WIB

Diduga Rudapaksa Santriwati, Pimpinan Ponpes di Lombok Ditahan - Image
Kasuistika

Diduga Rudapaksa Santriwati, Pimpinan Ponpes di Lombok Ditahan

03 Maret 2026, 22.42 WIB

Jebolan Indonesian Idol Piche Kota Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Rudapaksa Siswi SMA - Image
Kasuistika

Jebolan Indonesian Idol Piche Kota Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Rudapaksa Siswi SMA

22 Februari 2026, 18.27 WIB

Terpopuler

1

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

2

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

3

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

4

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

5

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

6

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

7

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

8

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

9

Jelang Muktamar PBNU Ke-35, Gus Salam Tekankan Momentum Kelola Organisasi Secara Bijaksana

10

Pabrik Plastik di Gunung Putri Terbakar, Asap Tebal Selimuti Langit

