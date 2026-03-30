30 Maret 2026, 18.55 WIB

Operasi Ketupat 2026 Ditutup, Pemudik Beri Apresiasi Akui Arus Balik Lebaran 2026 Lebih Lancar 

Ilustrasi perjalanan arus balik lebaran 2026. (Istimewa)

 
JawaPos.com - Korlantas Polri telah selesai menjalankan Operasi Ketupat 2026. Polri menyimpulkan operasi ini berjalan dengan baik. Arus kendaraan pada periode mudik dan arus balik lebaran 2026 terkendali meskipun terjadi kepadatan.
 
Pemudik asal Semarang, Rosi menyatakan sangat terbantu oleh kerja petugas di lapangan. Rakayasa lalu lintas berupa one way dan contraflow membantu kelancaran arus lalu lintas.
 
“Kebetulan saya dari pergi sampai pulang kena one way, waktu itu saya berangkat hari jumat H-1 sebelum lebaran itu juga lancar banget dari rumah tanpa hambatan dan inipun pulang dari Semarang sampai sini lancar banget,” ujar Rosi, Senin (30/3).
 
Rosi menjelaskan, selama perjalanannya dari Cikupa, Banten ke Semarang atau sebaliknya banyak petugas di lapangan yang mengatur lalu lintas. Dia menilai pengaturan yang baik membuat kepadatan lalu lintas terurai maksimal.
 
 
“Di beberapa titik anggota kepolisian di sana, membantu banget membantu memantau bahwa program itu berjalan dengan baik,” tambah Rosi.
 
Ia membandingkan pengalaman mudik tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ia pernah mengalami kepadatan saat melintasi wilayah Jawa Tengah. Namun, tahun ini justru memberikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan memuaskan.
 
“Tahun sebelumnya saya juga kena lancar-lancar saja dan menurut saya yang kali ini lebih berkesan karena saya beberapa tahun lalu pernah juga ke daerah Jawa Tengah itu sempat kena kepadatan dan tahun ini cukup berkesan memuaskan perjalannnya juga tanpa lelah,” jelas Rosi.
 
Atas dasar itu, Rosi menyampaikan apresiasi kepada Polri dan pemangku kepentingan lainnya yang telah bekerja maksimal. Sehingga, perjalanan mudik lebih lancar.
 
“Saya ucapkan terima kasih pak Presiden yang memperlancar arus mudik dan balik dan kepada Polri juga terima kasih atas kerja sama yang sangat keras untuk membantu berjalannya proses ini,” pungkas Rosi.
 
Pemudik lainnya, Adrian juga menyampaikan hal serupa. Perjalannya dari Solo ke Jakarta terbilang lancar. Penerapan sistem one way sangat membantu mengurai kemacetan.
 
“Saya lewat pas ada rekayasa lalu lintas one way alhamdulillah lancar nggak ada kendala ramai lancar,” ujar Adrian.
 
Menurutnya, keberadaan pos-pos pengamanan dan petugas di lapangan juga memberikan kontribusi besar terhadap kelancaran arus lalu lintas, bahkan dinilai lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
 
“Semua di posnya masing-masing alhamdulillah ada cukup membantu. Lebih lancar tahun ini. Terimakasih bapak presiden dan Kapolri jajaran kepolisian Indonesia makasih sudah menbantu mudik 2026,” pungkas Adrian.
Editor: Sabik Aji Taufan
