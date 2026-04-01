Imbas Longsor Bandung, Penumpang KA Parahyangan-Serayu Dipindah ke Whoosh dan Bus

JawaPos.com - Lumpuhnya jalur kereta api di Bandung Barat akibat longsor membuat sejumlah perjalanan KA terhambat, sehingga penumpangnya dialihkan ke moda transportasi lain.

longsor tidak hanya membuat sejumlah perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen menuju Bandung maupun arah sebaliknya terpaksa dibatalkan.

Beberapa rangkaian KA dilaporkan tertahan dan penumpangnya harus dialihkan ke moda transportasi lain.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo memastikan, pihaknya tengah berupaya melakukan penanganan secepat mungkin demi memulihkan jalur.

Sedikitnya ada empat perjalanan KA yang dibatalkan akibat longsor, antara lain:

- KA 134B Parahyangan: Relasi Gambir - Bandung (Berangkat 18.25 WIB).

- KA 140 Parahyangan: Relasi Gambir - Bandung (Berangkat 23.05 WIB).

- KA 288 Serayu: Relasi Pasar Senen - Bandung - Purwokerto (Berangkat 19.25 WIB).

- KA 139 Parahyangan: Relasi Bandung - Gambir (Berangkat 19.25 WIB).

