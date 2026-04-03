Polisi Ungkap Penyebab Bus Restu Terguling di Tol Jombang-Mojokerto, 1 Penumpang Tewas

JawaPos.com - Insiden Bus Restu terguling di KM 689+500 jalur A ruas Tol Jombang - Mojokerto, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang pada Kamis (2/4), menewaskan 1 orang penumpang.

Kanit 3 PJR Polda Jatim, AKP Sudirman mengatakan kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Satu penumpang dilaporkan meninggal dunia dan belasan penumpang lainnya mengalami luka berat.

"Bus Restu bernopol N 7088 UG ini mengangkut 34 orang termasuk sopir dan kondektur, melaju dari arah Madiun menuju Surabaya," ucap AKP Sudirman, dikutip dari Radar Jombang, Jawa Pos Group, Jumat (3/4).

Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap penyebab kecelakaan tunggal Bus Restu bukan disebabkan oleh faktor sopir mengantuk, melainkan diduga akibat pecah ban bagian belakang kanan.

“Diduga kendaraan mengalami pecah ban belakang kanan, sehingga kendaraan oleng ke kanan dan terperosok di parit median tengah. Posisi akhir bus terguling menghadap ke barat," lanjutnya.

Sudirman mengatakan belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir Bus Restu bernama Nuril berhasil selamat dari insiden maut ini.

"Kondektur atas nama Syamsudin, 49 tahun, warga Badas, Kediri, juga dinyatakan selamat, namun mengalami luka berat berupa patah tangan kiri. Saat ini dalam proses penanganan di rumah sakit," terang AKP Sudirman.

Proses evakuasi sempat terkendala karena kendaraan yang terguling berada di median jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan mengalami kemacetan cukup parah.