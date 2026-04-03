Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Novia Herawati
03 April 2026, 19.12 WIB

Polisi Ungkap Penyebab Bus Restu Terguling di Tol Jombang-Mojokerto, 1 Penumpang Tewas

Kondisi Bus Restu setelah mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di Tol Jombang - Mojokerto, Kamis (2/4) pukul 20.00 WIB. (Dokumentasi Radar Jombang)

JawaPos.com - Insiden Bus Restu terguling di KM 689+500 jalur A ruas Tol Jombang - Mojokerto, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang pada Kamis (2/4), menewaskan 1 orang penumpang.

Kanit 3 PJR Polda Jatim, AKP Sudirman mengatakan kecelakaan tunggal ini terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Satu penumpang dilaporkan meninggal dunia dan belasan penumpang lainnya mengalami luka berat.

"Bus Restu bernopol N 7088 UG ini mengangkut 34 orang termasuk sopir dan kondektur, melaju dari arah Madiun menuju Surabaya," ucap AKP Sudirman, dikutip dari Radar Jombang, Jawa Pos Group, Jumat (3/4).

Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap penyebab kecelakaan tunggal Bus Restu bukan disebabkan oleh faktor sopir mengantuk, melainkan diduga akibat pecah ban bagian belakang kanan.

“Diduga kendaraan mengalami pecah ban belakang kanan, sehingga kendaraan oleng ke kanan dan terperosok di parit median tengah. Posisi akhir bus terguling menghadap ke barat," lanjutnya.

Sudirman mengatakan belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir Bus Restu bernama Nuril berhasil selamat dari insiden maut ini.

"Kondektur atas nama Syamsudin, 49 tahun, warga Badas, Kediri, juga dinyatakan selamat, namun mengalami luka berat berupa patah tangan kiri. Saat ini dalam proses penanganan di rumah sakit," terang AKP Sudirman.

Proses evakuasi sempat terkendala karena kendaraan yang terguling berada di median jalan. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi kecelakaan mengalami kemacetan cukup parah.

Petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi seluruh korban dan mengangkat badan bus yang terguling. "Kami melakukan evakuasi kendaraan dari median agar tidak mengganggu arus lalu lintas,” pungkasnya. (*)

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Cocok Buat Pendaki Pemula, 11 Gunung dan Bukit di Mojokerto yang Aman untuk Hiking Santai dan Seru - Image
Travelling

Cocok Buat Pendaki Pemula, 11 Gunung dan Bukit di Mojokerto yang Aman untuk Hiking Santai dan Seru

05 April 2026, 14.57 WIB

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Rabu 1 April 2026 - Image
Islami

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Rabu 1 April 2026

01 April 2026, 04.29 WIB

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026 - Image
Islami

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

31 Maret 2026, 04.24 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore