6 Desa di Kabupaten Demak terendam Banjir Akibat Tanggul Jebol dan Sungai Meluap

JawaPos.com - Jebolnya tanggul ditambah luapan air Sungai Tuntang akibat hujan dengan intensitas tinggi pada Jumat (3/4) pagi membuat enam desa di Kabupaten Demak terendam banjir.

"Enam desa terdampak banjir tersebut tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Demak, dari sebelumnya hanya beberapa desa," terang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Demak Agus Sukiyono di Demak, Jumat (3/4) sebagaimana dilansir dari Antara.

Berdasarkan data BPBD, Kecamatan Guntur jadi wilayah paling banyak terdampak banjir. Ada empat desa di kecamatan itu yang terdampak banjir, masing-masing Desa Trimulyo, Sidoarjo, Turitempel, dan Sumberejo.

Jumlah rumah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Guntur masih didata, karena lokasi tanggul jebol juga berada di kecamatan tersebut.

Tanggul jebol dan insiden meluapnya air Sungai Tuntang terjadi Jumat (3/4) pagi, sehingga mengakibatkan rumah warga tergenang banjir.

"Kami juga mencatat terdapat empat rumah warga Desa Trimulyo yang jebol karena lokasinya berada dekat tanggul yang jebol," ujarnya.

Sementara di Kecamatan Karangtengah terdapat satu desa terdampak banjir, yakni Desa Ploso dengan jumlah rumah terdampak 150 rumah dengan jumlah 600 jiwa serta dua tempat ibadah.

Untuk Kecamatan Wonosalam, tutur Agus, terdapat satu desa terdampak banjir yakni Desa Lempuyangan. Sedangkan jumlah rumah terdampak masih dalam pendataan.

"Genangan banjir di masing-masing desa bervariasi, antara 20 sentimeter (cm) hingga 80 cm," ujarnya.

