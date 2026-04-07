Perjalanan KA Jalur Selatan Mulai Normal Usai Insiden Anjlok di Bumiayu, Masih Ada Potensi Terlambat

JawaPos.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan Perjalanan KA dari Jakarta menuju Purwokerto, Yogyakarta, dan lintas selatan lainnya sudah normal kembali.

Jalur ini sebelumnya sempat terdampak anjloknya KA 161 Bangunkarta di Bumiayu, Jawa Tengah, pada Senin (6/4).

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, hari ini, Selasa (7/4) ada keberangkatan sejumlah KA dari Jakarta sesuai jadwal menuju jalur selatan Jawa.

Dari Stasiun Gambir ada KA Taksaka tujuan Yogyakarta berangkat pukul 07.45 WIB dan KA 50F Purwojaya tujuan Cilacap/Kroya berangkat pukul 07.20 WIB.

"KA 16 Argo Dwipangga tujuan Solo berangkat pukul 08.50 WIB sesuai jadwal. KA tambahan Manahan dan Parahyangan diprogramkan berangkat sesuai jadwal," kata dia di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Antara.

Sementara itu, KA 6 Argo Semeru tujuan Surabaya Gubeng berangkat pukul 06.43 WIB terlambat 23 menit.

Sementara itu, di Stasiun Pasar Senen, sejumlah KA juga sudah mulai berangkat sesuai jadwal.

Di antaranya KA 90 Gaya Baru Malam Selatan tujuan Surabaya berangkat pukul 11.10 WIB, KA Fajar Utama Solo berangkat pukul 05.40 WIB, KA Sawunggalih tujuan Kutoarjo berangkat pukul 06.30 WIB, dan KA Fajar Utama Yogyakarta berangkat pukul 07.35 WIB.

Meski demikian, tetap ada perjalanan yang hharus dibatalkan. Rangkaian KA Cakrabuana misalnya, belum tiba di Purwokerto hingga saat ini.