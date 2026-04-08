WFH Bikin Konsumsi Listrik Melonjak, PLN Mobile Permudah Pelanggan Tambah Daya

JawaPos.com - PT PLN (Persero) terus mendukung kebijakan Work From Home (WFH) yang diterapkan pemerintah dengan memastikan pasokan listrik tetap andal serta menghadirkan kemudahan akses layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile.

Meningkatnya aktivitas bekerja dari rumah membuat penggunaan perangkat elektronik seperti laptop, AC, dan perangkat penunjang lainnya menjadi lebih sering. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik di rumah tangga.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan bahwa lonjakan aktivitas selama WFH turut memicu kenaikan kebutuhan daya listrik.

“Penggunaan perangkat elektronik saat bekerja dari rumah lebih intens dan berlangsung lebih lama, sehingga kebutuhan daya listrik ikut meningkat. Pelanggan dapat menyesuaikan kebutuhan tersebut melalui layanan tambah daya yang tersedia di PLN Mobile secara praktis,” ujar Gregorius.

Ia juga menegaskan bahwa PLN Mobile menghadirkan beragam layanan kelistrikan dalam satu platform yang terintegrasi.

“Selain tambah daya, pelanggan juga dapat melakukan pembayaran tagihan listrik, pembelian token, pengajuan pasang baru, hingga catat meter mandiri dalam satu aplikasi,” imbuh Gregorius.

Untuk melakukan penambahan daya, pengguna cukup mengakses PLN Mobile, memilih fitur Ubah Daya dan Migrasi, memasukkan ID pelanggan atau nomor meter, melengkapi data yang dibutuhkan, lalu melanjutkan hingga tahap pembayaran. Seluruh proses dapat dipantau secara langsung melalui aplikasi.

Tak hanya itu, jika terjadi gangguan listrik, pelanggan juga bisa mengajukan laporan melalui fitur Pengaduan di PLN Mobile dengan mengisi detail kejadian, melampirkan foto, serta menentukan jadwal kedatangan petugas.