SUV Baru Toyota Bikin Penasaran, Land Cruiser FJ 2026 Siap Lawan Jimny?

JawaPos.com - Toyota kembali menarik perhatian pecinta SUV dengan menghadirkan Toyota Land Cruiser FJ di ajang Bangkok International Motor Show 2026. Model ini menjadi salah satu sorotan utama berkat perpaduan desain klasik dan kemampuan off-road modern.

Setelah pertama kali diperkenalkan pada Oktober 2025, Land Cruiser FJ kini resmi diperlihatkan ke publik dan dijadwalkan mulai dipasarkan di Thailand pada akhir Maret 2026.

SUV Kompak dengan DNA Off-Road Asli

Berbeda dengan kebanyakan SUV modern yang menggunakan platform mobil penumpang, Land Cruiser FJ tetap mempertahankan konstruksi body-on-frame berbasis platform IMV0.

Pendekatan ini membuatnya lebih tangguh di medan berat, sekaligus memberikan keunggulan tersendiri dibanding SUV kompak lainnya. Mengutip dari laman Gaadiwaadi (25/3) disebutkan bahwa dari sisi dimensi, SUV ini memiliki ukuran panjang: 4.610 mm, lebar: 1.855 mm, tinggi: 1.890 mm dan wheelbase: 2.580 mm.

Desain Klasik yang Ikonik

Secara tampilan, Land Cruiser FJ mengusung gaya kotak yang mengingatkan pada Toyota FJ Cruiser. Ciri khas desainnya meliputi gril depan dengan tulisan “Toyota” besar, lampu DRL LED berbentuk C. Ada opsi lampu bulat bergaya retro, Pilar C tebal dan kaca bertingkat dan pintu bagasi samping dengan ban cadangan eksternal.

Desain ini memberikan kesan tangguh sekaligus nostalgia bagi penggemar SUV klasik.

Masuk ke dalam kabin, Land Cruiser FJ menawarkan teknologi yang cukup lengkap, seperti layar instrumen digital 7 inci, head unit 12,3 inci, konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto, audio 6 speaker, AC dual-zone dengan filter PM2.5, jok kulit sintetis dan port USB Type-C.

Menariknya, bagian bagasi dilengkapi panel MOLLE bergaya militer yang memungkinkan pengguna membawa perlengkapan outdoor dengan lebih praktis.

Mesin Tangguh dan Sistem 4WD

Untuk pasar Thailand, Land Cruiser FJ dibekali mesin bensin 2.7 liter 4 silinder berkode 2TR-FE yang juga digunakan pada Toyota Fortuner.

Spesifikasinya meliputi tenaga: 166 PS dengan torsi: 245 Nm dan dibekali transmisi otomatis 6-percepatan.

SUV ini juga dilengkapi sistem penggerak 4WD paruh waktu dengan low-range transfer case, teknologi yang diadopsi dari Toyota Hilux.

Di Thailand, Land Cruiser FJ ditawarkan dalam satu varian 4WD dengan harga mulai sekitar 1,269 juta Baht. Toyota juga dikabarkan tengah mempertimbangkan peluncuran model ini di pasar lain, termasuk India dalam beberapa tahun ke depan.