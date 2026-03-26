Deretan Tanda-tanda Weton Wage yang Dijaga Khodam Tua Sedulur, Apa Saja?

JawaPos.com - Banyak orang yang lahir pada weton Wage sering dianggap biasa saja. Hidupnya terlihat sederhana, langkahnya tidak terburu-buru, dan rezekinya sering dinilai berjalan pelan.

Dari luar, sosok Wage kerap tampak kalem, bahkan kadang dianggap tidak terlalu menonjol dibandingkan orang lain.

Namun menurut pitutur leluhur Jawa yang juga sering disampaikan oleh kanal YouTube MBAH MASROL, apa yang tampak oleh mata manusia tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di balik tirai kehidupan.

Dalam perhitungan Jawa kuno, weton Wage dipercaya memiliki penjagaan khusus dari energi tua yang disebut sebagai khodam tua sedulur. Energi ini bukan jenis penjaga yang suka menampakkan kekuatan atau menghadirkan keajaiban besar. Sebaliknya, penjagaan itu bekerja dalam kesunyian, menuntun langkah pemilik weton agar tidak tersesat terlalu jauh dalam perjalanan hidupnya.

Karena itulah banyak orang Wage yang hidupnya terlihat sederhana, tetapi anehnya selalu mampu bertahan melewati berbagai ujian hidup.

Berikut beberapa ciri yang sering disebut sebagai tanda bahwa seseorang yang lahir di weton Wage sedang berada dalam penjagaan khodam tua menurut pitutur leluhur.

1. Hidup Sering Diuji, Tetapi Selalu Ada Jalan Keluar

Salah satu tanda yang paling sering dialami oleh orang weton Wage adalah hidup yang tidak selalu mudah. Ujian bisa datang berkali-kali, bahkan terkadang terasa bertubi-tubi.

Namun ada satu hal yang aneh sekaligus menenangkan. Setiap kali masalah terasa hampir menjatuhkan, selalu muncul jalan keluar yang tidak terduga. Kadang berupa pertolongan dari seseorang, kadang berupa kejadian kecil yang mengubah arah keadaan.

Orang Wage sering baru menyadari setelah semuanya berlalu bahwa jika satu peristiwa kecil itu tidak terjadi, mungkin hidupnya sudah jatuh lebih dalam.

Inilah salah satu cara khodam tua menjaga, bukan dengan mencegah masalah datang, tetapi dengan menjaga agar masalah itu tidak benar-benar menghancurkan kehidupan.

2. Rezeki Tidak Melimpah, Tetapi Jarang Benar-Benar Kekurangan

Banyak pemilik weton Wage merasa bahwa rezekinya tidak pernah datang dalam jumlah besar sekaligus. Kehidupan mereka jarang terlihat mewah atau penuh kemewahan.