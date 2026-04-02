Gak Nyangka! 8 Weton Ini Akan Naik Derajat dan Kaya Raya di Bulan April 2026

JawaPos.com - Pada bulan April 2026, kabar mengejutkan datang dari ramalan primbon Jawa yang kembali menjadi perbincangan hangat.



Disebutkan bahwa ada delapan weton yang diprediksi akan mengalami lonjakan rezeki secara drastis hingga berpotensi menjadi kaya raya dalam waktu singkat.



Kepercayaan tradisional ini menyebutkan bahwa weton atau hari kelahiran memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan hidup seseorang, mulai dari kepribadian hingga keberuntungan finansial.



Fenomena ini tentu menarik perhatian banyak orang, terutama bagi mereka yang tengah berjuang memperbaiki kondisi ekonomi.



Dalam primbon Jawa, setiap weton diyakini membawa energi tertentu yang dapat memengaruhi peluang rezeki.



Kabar baiknya, setelah April 2026, delapan weton disebut memiliki aura keberuntungan yang sangat kuat hingga diprediksi akan “panen uang” dan masuk kategori orang kaya baru.



Rezeki mereka diyakini mengalir deras dari berbagai arah, baik dari usaha, bisnis, maupun peluang tak terduga.



Inilah daftar 8 weton yang diprediksi akan berlimpah keberuntungan di bulan April 2026 yang dilansir dari Bara Raja Cirebon.



1. Minggu Pahing



Weton ini dikenal memiliki kecerdasan, wibawa, serta jiwa sosial tinggi. Pribadinya dermawan dan suka menolong tanpa pamrih.



Selain itu, mereka pantang menyerah dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam primbon Jawa, Minggu Pahing diyakini memiliki energi spiritual kuat yang mampu menarik rezeki dari berbagai arah.



Kesuksesan mereka biasanya datang dari kerja keras, relasi luas, dan peluang bisnis yang tepat.



2. Rabu Wage



Pemilik weton ini terkenal teliti, hemat, dan cerdas dalam mengelola keuangan.



Mereka memiliki etos kerja tinggi dan tidak mudah puas. Keunggulan utamanya adalah kemampuan membaca peluang usaha.



Hal inilah yang membuat Rabu Wage diprediksi akan mengalami lonjakan finansial dan mencapai kestabilan ekonomi dengan cepat.



3. Jumat Kliwon



Weton ini sering dikaitkan dengan aura spiritual yang kuat. Karakternya lembut, namun tegas dalam mengambil keputusan.



Mereka pandai mengatur keuangan dan memiliki banyak sumber rezeki, baik dari bisnis, investasi, maupun pekerjaan utama. Kombinasi intuisi dan kebijaksanaan membuat mereka mudah meraih kesuksesan.



4. Selasa Legi



Memiliki sifat tenang, mandiri, dan tidak suka menonjolkan diri. Meski demikian, mereka ambisius dan pekerja keras.



Keberuntungan Selasa Legi sering datang dari bantuan orang sekitar, baik dalam bentuk peluang usaha maupun dukungan finansial.



Mereka juga dikenal stabil dalam mengembangkan ekonomi jangka panjang.



5. Kamis Pon



Weton ini memiliki karakter tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab. Mereka cerdas dalam menganalisis situasi serta mengambil keputusan, khususnya dalam hal keuangan.



Selain itu, mereka sering mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar yang mempercepat jalan menuju kesuksesan finansial.



6. Sabtu Kliwon



Dikenal sabar, dermawan, dan mampu mengendalikan emosi. Mereka memiliki insting bisnis yang kuat dan berani mengambil risiko.



Sifat inilah yang membuat Sabtu Kliwon mampu memanfaatkan peluang besar dalam usaha maupun investasi, sehingga rezekinya terus meningkat.



7. Senin Pon



Weton ini memiliki kecerdasan, kreativitas, serta kemampuan komunikasi yang sangat baik.



Mereka mudah mendapatkan simpati orang lain, sehingga membuka banyak peluang dalam karier dan bisnis.



Selain itu, mereka juga pandai mengelola keuangan sehingga jarang mengalami kesulitan ekonomi.



8. Rabu Kliwon



Pemilik weton ini dikenal disiplin, strategis, dan memiliki perencanaan matang dalam keuangan.



Mereka mampu melihat peluang yang tidak disadari orang lain dan mengubahnya menjadi keuntungan.



Kesuksesan mereka berasal dari kombinasi kerja keras dan kecerdikan dalam mengambil langkah.



Meski demikian, ramalan ini sebaiknya disikapi sebagai motivasi, bukan kepastian mutlak.



Usaha, kerja keras, dan doa tetap menjadi kunci utama dalam meraih rezeki. Peluang bisa datang kepada siapa saja yang mau berjuang dan tidak mudah menyerah.