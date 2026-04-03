Simak, Jadwal Waktu Shalat untuk Wilayah Bandung Jumat 03 April 2026

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian sangat penting bagi umat Muslim agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai syariat.
Setiap waktu shalat telah ditentukan berdasarkan perhitungan astronomi yang akurat, sehingga penting untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti Kementerian Agama RI.
Bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya, jadwal shalat Jumat, 03 April 2026 ini dapat dijadikan panduan dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunnah.
Data waktu shalat berikut mengacu pada jadwal resmi yang sejalan dengan perhitungan Bimas Islam Kemenag RI.
Imsak: 04:27 WIB
Subuh: 04:37 WIB
Terbit: 05:45 WIB
Dhuha: 06:16 WIB
Zuhur: 11:56 WIB
Asar: 15:12 WIB
Magrib: 18:01 WIB
Isya: 19:05 WIB
Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan umat Muslim dapat lebih disiplin dalam menjaga waktu shalat di tengah kesibukan sehari-hari. Shalat tepat waktu merupakan salah satu amalan utama yang sangat dianjurkan dalam Islam.
Pastikan untuk selalu memperbarui jadwal shalat setiap hari agar ibadah semakin khusyuk dan teratur. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Bandung dalam menjalankan kewajiban ibadah dengan lebih baik.