Vindi Rayinda Ayudya
04 April 2026, 13.06 WIB

9 Pertanyaan Penting yang Dapat Membimbing Anda Menjadi Sosok Ibu Terbaik bagi Putri Anda

Ilustrasi ibu dan anak perempuannya. (Freepik)

JawaPos.Com - Peran sebagai seorang ibu sering kali tidak memiliki panduan pasti, terutama ketika menyangkut bagaimana membesarkan seorang putri yang kelak akan tumbuh dengan nilai, keyakinan, dan kepercayaan dirinya sendiri. 

Dalam perjalanan itu, bukan hanya anak yang belajar, tetapi juga ibu yang terus berkembang. 

Setiap keputusan kecil, setiap kata yang diucapkan, hingga setiap reaksi yang muncul, perlahan membentuk hubungan yang mendalam sekaligus membangun fondasi bagi masa depan sang anak.

Menjadi ibu yang diinginkan bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran dan kemauan untuk terus belajar. 

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan pertanyaan yang bukan sekadar untuk dijawab, tetapi untuk direnungkan secara perlahan dalam keseharian.

1. Apakah Saya Sudah Mendengarkan dengan Sepenuh Hati?

Mendengar bukan sekadar menangkap kata-kata yang diucapkan. Mendengarkan dengan sepenuh hati berarti memahami perasaan di balik setiap cerita yang disampaikan.

Putri Anda mungkin tidak selalu mengungkapkan semuanya secara langsung. 

Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah kehadiran yang benar-benar memperhatikan tanpa menghakimi. 

Ketika seorang anak merasa didengar, ia akan merasa dihargai dan lebih terbuka.

2. Apakah Saya Memberikan Contoh yang Baik?

Anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. 

Sikap, cara berbicara, dan bagaimana Anda menghadapi masalah akan menjadi contoh yang melekat dalam diri putri Anda.

Menjadi panutan bukan berarti harus sempurna. Justru, kejujuran dalam mengakui kesalahan dan usaha untuk menjadi lebih baik merupakan pelajaran yang sangat berharga.

Editor: Novia Tri Astuti
