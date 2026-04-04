Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 13.12 WIB

Florence Pugh Resmi Umumkan Hubungan dengan Finn Cole Lewat Unggahan di Instagram

Florance Pugh dan Fine Cole (Instagram @florancepugh)

JawaPos.com – Florence Pugh secara resmi mengumumkan hubungannya dengan Finn Cole melalui unggahan di Instagram.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (3/4), Pengumuman ini resmi dibagikan dalam bentuk foto mesra yang diunggah pada 31 Maret 2026. Langkah ini sekaligus mengakhiri spekulasi publik mengenai hubungan keduanya.

Unggahan tersebut menampilkan momen keduanya saat menghadiri acara peluncuran koleksi mewah di Milan, Italia.

Dalam foto itu, Cole terlihat menatap Pugh dengan penuh kasih, sementara Pugh tampil elegan mengenakan gaun hijau. Keduanya tampak serasi dan menunjukkan kedekatan secara terbuka di hadapan publik.

Selain foto bersama Cole, Pugh juga membagikan beberapa potret lain dari acara tersebut. Ia memperlihatkan detail penampilannya serta momen bersama rekan terdekatnya. 

Dalam keterangan unggahan, Pugh menyampaikan kesan santai dan kebahagiaannya selama berada di Milan.

Cole juga turut mengunggah momen kebersamaan mereka di akun Instagram pribadinya. Ia membagikan foto di balik layar yang menampilkan Pugh dalam suasana acara. Unggahan tersebut semakin memperkuat konfirmasi hubungan keduanya kepada publik.

Sebelumnya, hubungan Pugh dan Cole telah menjadi bahan spekulasi sejak keduanya terlihat bersama di Festival Glastonbury 2024.

Pada Oktober 2024, Pugh sempat mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalin hubungan tanpa menyebut identitas pasangannya. Pernyataan tersebut kini terjawab dengan pengumuman resmi melalui media sosial.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
7 Hal yang Dilakukan Pria dalam Hubungan yang Membuktikan Mereka Benar-Benar Berkomitmen untuk Jangka Panjang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Hal yang Dilakukan Pria dalam Hubungan yang Membuktikan Mereka Benar-Benar Berkomitmen untuk Jangka Panjang Menurut Psikologi

06 April 2026, 05.19 WIB

Ramalan Cinta dan Hubungan Zodiak Besok Senin 6 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces - Image
Zodiak

Ramalan Cinta dan Hubungan Zodiak Besok Senin 6 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

06 April 2026, 02.03 WIB

Ramalan Cinta dan Hubungan Zodiak Besok Senin 6 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo - Image
Zodiak

Ramalan Cinta dan Hubungan Zodiak Besok Senin 6 April 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

06 April 2026, 01.53 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

