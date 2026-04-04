Risma Azzah Fatin
04 April 2026, 13.20 WIB

XO Kitty Season 3 Suguhkan Konflik Cinta dan Kesalahpahaman antara Kitty dan Min Ho

Sang Heon Lee dan Anna Cathcart dalam XO Kitty season 3 (Deadline)

JawaPos.com – Serial XO, Kitty musim ketiga menghadirkan kelanjutan kisah romantis antara Kitty Song Covey dan Min Ho Moon.

Dilansir dari laman Deadline pada Jum'at (3/4), Cerita dibuka dengan dinamika hubungan keduanya setelah momen emosional di akhir musim sebelumnya. Musim terbaru ini menyoroti perjalanan cinta yang penuh gejolak sejak awal episode.

Karakter Kitty yang diperankan Anna Cathcart mulai menjajaki hubungan lebih serius dengan Min Ho yang diperankan Sang Heon Lee.

Episode pertama menampilkan perkembangan hubungan mereka yang semakin dekat. Momen romantis pun diperlihatkan melalui adegan ciuman dramatis di akhir episode pembuka.

Kisah cinta keduanya tidak berjalan mulus karena berbagai konflik mulai muncul. Hubungan mereka diuji oleh kesalahpahaman dan tekanan emosional yang semakin kompleks.

Situasi ini membuat hubungan mereka berada di titik yang tidak stabil. Konflik tersebut menjadi inti utama alur cerita musim ketiga.

Permasalahan semakin rumit ketika muncul isu kehamilan yang melibatkan karakter lain. Kesalahpahaman terkait hubungan di masa lalu memicu ketegangan antara Kitty dan Min Ho.

Kurangnya komunikasi memperbesar konflik yang sebenarnya bisa diselesaikan. Hal ini menyebabkan retaknya kepercayaan dalam hubungan mereka.

Min Ho merasa kecewa karena Kitty tidak mempercayainya dalam situasi tersebut. Ia menganggap tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak adil.

