10 Kebiasaan Orang Tua yang Tanpa Disadari Membentuk Anak Menjadi Pembohong Saat Dewasa

JawaPos.Com - Kejujuran sering dianggap sebagai nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini, namun dalam praktiknya, banyak hal kecil dalam pola asuh yang justru dapat mengaburkan makna tersebut.

Mendidik anak bukan hanya tentang mengajarkan mana yang benar dan salah, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Anak belajar bukan hanya dari nasihat, melainkan dari apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami di lingkungan terdekatnya.

Tanpa disadari, beberapa kebiasaan orang tua dapat membentuk pola pikir yang membuat anak merasa bahwa berbohong adalah cara yang aman untuk menghadapi situasi tertentu.

Kebohongan yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi kebiasaan yang terbawa hingga dewasa.

Dilansir dari Yourtango, inilah sepuluh kebiasaan yang sering terjadi dalam pola asuh dan berpotensi membentuk anak menjadi tidak jujur.

1. Terlalu Sering Menghukum Tanpa Mendengar Penjelasan

Reaksi yang langsung berupa hukuman tanpa memberi kesempatan anak untuk menjelaskan dapat membuat mereka merasa takut untuk berkata jujur.

Ketakutan ini mendorong anak untuk mencari cara agar terhindar dari konsekuensi, termasuk dengan berbohong.

Ketika anak merasa didengar, mereka cenderung lebih berani untuk mengungkapkan kebenaran meskipun sulit.

2. Menuntut Kesempurnaan Tanpa Ruang untuk Kesalahan

Harapan yang terlalu tinggi sering membuat anak merasa tertekan. Dalam kondisi seperti ini, kejujuran bisa terasa berisiko karena kesalahan dianggap sebagai kegagalan besar.

Untuk menjaga citra di mata orang tua, anak bisa memilih untuk menyembunyikan kenyataan.