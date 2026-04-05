Rian Alfianto
05 April 2026, 14.30 WIB

Iran Janjikan Hadiah bagi Warga yang Bisa Tangkap Pilot Jet Tempur AS

Ilustrasi jet tempur AS yang berhasil ditembak jatuh Iran. (The Jerusalem Post)

JawaPos.com - Pemerintah Iran dilaporkan menawarkan hadiah kepada warga sipil yang berhasil menemukan atau menangkap pilot jet tempur Amerika Serikat yang jatuh di wilayahnya. Sebelumnya dilaporkan kalau ada pilot jet tempur yang jatuh, satu berhasil diamankan, satu lagi masih hilang.

Langkah ini jelas menandai babak baru dalam eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan sekutunya di Timur Tengah.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa sebuah jet tempur Amerika telah ditembak jatuh di wilayah Iran, dan operasi pencarian serta penyelamatan (search and rescue/SAR) sedang berlangsung untuk menemukan kemungkinan korban selamat.

Pejabat tersebut berbicara dengan syarat anonim dan tidak merinci lebih lanjut insiden tersebut. Hingga kini, Pentagon dan Komando Pusat AS belum memberikan tanggapan resmi.

Iran Umumkan Hadiah untuk Tangkap Pilot

Media Iran, termasuk kantor berita Fars, menyebut militer telah meluncurkan operasi untuk menemukan pilot jet tempur AS yang ditembak jatuh. Dalam siaran televisi lokal, seorang reporter bahkan menyerukan partisipasi warga.

“Wahai masyarakat terhormat di Provinsi Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad, jika Anda menangkap pilot musuh dalam keadaan hidup dan menyerahkannya kepada polisi atau militer, Anda akan menerima hadiah dan bonus yang berharga,” demikian pernyataan yang disiarkan.

Seruan ini menunjukkan keterlibatan langsung warga sipil dalam operasi pencarian, sekaligus mempertegas keseriusan Iran dalam memburu pilot tersebut.

Peristiwa ini juga berkaitan dengan laporan sebelumnya tentang ditembak jatuhnya helikopter UH-60 Black Hawk milik pasukan khusus AS. Helikopter itu disebut tengah menjalankan misi penyelamatan untuk mengevakuasi pilot dari jet tempur yang jatuh.

Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak AS terkait kehilangan helikopter tersebut maupun status awaknya. Nasib pilot jet tempur dan kru helikopter masih belum diketahui secara pasti, apakah selamat, tewas, atau ditangkap.

