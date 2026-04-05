Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
05 April 2026, 14.37 WIB

Pemerintah Indonesia Tuntut Investigasi Menyeluruh atas Penyerangan Prajurit Perdamaian di Lebanon

Menteri Luar Negeri Sugiono, di sela-sela kunjungan kerja ke Jepang bersama Presiden Prabowo, Senin (30/3).

Menteri Luar Negeri Sugiono, di sela-sela kunjungan kerja ke Jepang bersama Presiden Prabowo, Senin (30/3).

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh atas penyerangan terhadap prajurit perdamaian yang bertugas di Lebanon. Sebab, terdapat tiga prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas sebagai bagian dari misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 

Ketiganya adalah almarhum Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, almarhum Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan, dan almarhum Kopda (Anm) Farizal Rhomadon.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan, investigasi harus dilakukan secara komprehensif, mengingat misi yang dijalankan adalah misi penjaga perdamaian.

“Kita menuntut agar dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” kata Sugiono usai menghadiri upacara pelepasan ketiga prajurit TNI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4) malam.

Ia menekankan, pasukan penjaga perdamaian seharusnya tidak menjadi sasaran serangan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan keamanan yang lebih kuat bagi seluruh personel yang bertugas.

Sugiono juga menjelaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian memiliki mandat yang berbeda dari pasukan tempur.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan operasi tempur atau peacemaking,” tegasnya.

Menurutnya, para penjaga perdamaian dilatih untuk menjaga stabilitas dalam situasi damai, bukan untuk terlibat dalam konflik bersenjata. 

Karena itu, Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan dan keselamatan pasukan penjaga perdamaian, khususnya dalam misi UNIFIL.

“Kita semua mengucapkan dukacita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga para kusuma bangsa ini diterima di sisi Tuhan Yang Mahakuasa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran,” ujarnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Artikel Terkait
Duka Prabowo untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon, Kecam Keras Serangan terhadap Pasukan Perdamaian - Image
Nasional

Duka Prabowo untuk 3 Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon, Kecam Keras Serangan terhadap Pasukan Perdamaian

05 April 2026, 23.18 WIB

3 Prajurit TNI Gugur dalam Misi Perdamaian, SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Lebanon - Image
Nasional

3 Prajurit TNI Gugur dalam Misi Perdamaian, SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Lebanon

05 April 2026, 20.16 WIB

Menlu Sugiono Akui Insiden Terbaru di Lebanon, 3 Prajurit TNI Luka-Luka Sudah Dievakuasi - Image
Nasional

Menlu Sugiono Akui Insiden Terbaru di Lebanon, 3 Prajurit TNI Luka-Luka Sudah Dievakuasi

05 April 2026, 06.17 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore