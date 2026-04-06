Chicken Katsu Egg Mayo: Perpaduan Crispy dan Creamy yang Simpel Dibuat di Rumah

Potret chicken katsu egg mayo crispy dan creamy dengan bahan mudah. (Sumber: instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Olahan ayam selalu menjadi favorit banyak orang karena fleksibel dan mudah dikreasikan. Salah satu menu yang sedang banyak diminati adalah chicken katsu egg mayo, yaitu kombinasi ayam goreng tepung yang renyah dengan topping telur creamy yang gurih.
Menu ini cocok disajikan sebagai lauk utama, bekal, hingga ide jualan karena rasanya yang familiar namun tetap menarik. Chicken katsu sendiri dikenal dengan teksturnya yang crispy di luar dan lembut di dalam.
Ketika dipadukan dengan egg mayo, sensasi rasanya menjadi lebih lengkap gurih, creamy, dan sedikit segar dari tambahan bahan pelengkap. Menariknya, resep ini bisa dibuat tanpa harus menggunakan banyak bahan rumit.
Dikutip dari @jennidish, chicken katsu egg mayo ini menawarkan rasa yang seimbang dengan proses yang sederhana. Bahkan, egg mayo-nya bisa disesuaikan menggunakan bahan alternatif agar tetap lebih ringan namun tetap lezat.
Bahan-Bahan
Adonan Basah:
1 butir telur
2 sdm tepung terigu
1 sdt paprika bubuk
Garam secukupnya
Merica secukupnya
1 sdt bubuk bawang putih
Adonan Kering:
Tepung panir secukupnya
Bahan Utama:
Fillet ayam secukupnya
Egg Mayo:
2 butir telur rebus
Timun secukupnya
Yoghurt atau mayones secukupnya
1 siung bawang putih cincang
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
Air lemon secukupnya
Paprika bubuk secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan Ayam
Potong fillet ayam sesuai selera, lalu bumbui dengan sedikit garam dan merica agar lebih meresap.
2. Buat Adonan Basah
Campurkan telur, tepung terigu, paprika bubuk, garam, merica, dan bubuk bawang putih. Aduk hingga menjadi adonan yang cukup kental.
3. Balur Ayam
Celupkan ayam ke dalam adonan basah, lalu balurkan ke tepung panir hingga seluruh permukaannya tertutup rata.
4. Goreng Ayam
Panaskan minyak, lalu goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna. Angkat dan tiriskan.
5. Membuat Egg Mayo
Haluskan telur rebus, lalu campurkan dengan potongan timun, yoghurt atau mayones, bawang putih cincang, garam, lada hitam, air lemon, dan paprika bubuk. Aduk hingga teksturnya creamy.
6. Penyajian
Potong chicken katsu sesuai selera, lalu sajikan dengan egg mayo di atasnya atau sebagai pelengkap.
Chicken katsu egg mayo merupakan menu sederhana yang memiliki rasa istimewa. Perpaduan ayam crispy dengan topping creamy membuat hidangan ini cocok untuk berbagai suasana, mulai dari makan siang hingga bekal praktis.
Selain mudah dibuat, menu ini juga bisa dikreasikan sesuai selera, seperti menambahkan sayuran atau mengganti komposisi saus agar lebih ringan. Bagi kamu yang ingin mencoba menu rumahan dengan rasa ala kafe, resep ini bisa menjadi pilihan yang tepat.
Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang praktis, kamu bisa menghadirkan hidangan lezat yang memanjakan lidah tanpa perlu repot.