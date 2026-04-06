Brownies Lumer Cokelat: Dessert Moist dengan Saus Cokelat Pekat yang Bikin Nagih

Potret brownies lumer cokelat moist yang cocok dijadikan dessert maupun ide jualan. (Sumber: instagram.com/@sartikaayuas)

JawaPos.com - Bagi pecinta cokelat, brownies selalu menjadi pilihan dessert yang sulit ditolak. Teksturnya yang lembut, rasa cokelat yang pekat, serta sensasi lumer di mulut menjadikan brownies sebagai camilan favorit di berbagai kesempatan.

Kali ini, hadir resep brownies lumer dengan tambahan saus cokelat yang semakin memperkaya rasa.



Brownies jenis ini memiliki karakteristik moist di bagian dalam dengan permukaan yang sedikit fudgy. Ditambah saus cokelat hangat, sensasi yang dihasilkan semakin maksimal manis, legit, dan sedikit pahit yang seimbang.

Menu ini cocok disajikan sebagai dessert, teman minum kopi, atau bahkan ide jualan karena tampilannya yang menggoda.



Dikutip dari @sartikaayuas, resep brownies ini menggunakan kombinasi cokelat dan bahan sederhana yang menghasilkan tekstur lembut serta rasa cokelat yang intens. Bahkan, saus cokelatnya bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.



Bahan-Bahan

Kelompok 1:

120 gram mentega tawar

190 gram cokelat hitam



Kelompok 2:

2 butir telur

30 gram gula putih

70 gram gula cokelat

1/2 sdt garam

1/2 sdt kopi espresso



Kelompok 3:

30 gram bubuk kakao

120 gram tepung terigu

Saus Cokelat:

85 gram cokelat hitam

70 ml krim cair

10 gram mentega



Cara Pembuatan

1. Lelehkan Cokelat dan Mentega

Campurkan mentega dan cokelat hitam, lalu lelehkan dengan metode tim hingga teksturnya halus dan tercampur rata. Sisihkan dan biarkan agak hangat.

2. Kocok Bahan Basah

Dalam wadah terpisah, kocok telur bersama gula putih, gula cokelat, garam, dan kopi espresso hingga tercampur rata dan sedikit mengental.

3. Campurkan Adonan

Tuangkan campuran cokelat leleh ke dalam adonan telur, lalu aduk hingga merata. Pastikan suhu cokelat tidak terlalu panas agar telur tidak matang.

4. Tambahkan Bahan Kering

Masukkan bubuk kakao dan tepung terigu secara bertahap. Aduk perlahan hingga adonan tercampur sempurna tanpa overmix.

5. Panggang Brownies

Tuang adonan ke dalam loyang yang telah dialasi kertas. Panggang hingga matang dengan tekstur bagian dalam yang masih sedikit lembap.

6. Membuat Saus Cokelat

Panaskan krim cair, lalu masukkan cokelat hitam dan mentega. Aduk hingga semua bahan meleleh dan menghasilkan saus yang kental dan mengilap.

7. Penyajian

Potong brownies sesuai selera, lalu siram dengan saus cokelat di atasnya untuk sensasi lumer yang maksimal.



Brownies lumer cokelat ini menjadi pilihan sempurna untuk kamu yang menyukai dessert dengan rasa intens. Perpaduan tekstur moist dan saus cokelat yang pekat menciptakan pengalaman makan yang memanjakan lidah.



Resep ini juga fleksibel untuk dimodifikasi, misalnya dengan menambahkan topping seperti kacang atau menyesuaikan tingkat kemanisan.

Selain untuk konsumsi pribadi, brownies ini juga memiliki potensi besar sebagai produk jualan karena tampilannya yang menarik dan rasanya yang disukai banyak orang.



Dengan bahan sederhana dan langkah yang mudah diikuti, kamu bisa membuat brownies ala kafe langsung dari dapur rumah.