11 Spot Tahu Telor di Surabaya yang Wajib Dicoba, Kuliner Khas dengan Bumbu Kacang Juara

rekomendasi tempat kuliner tahu telor di Surabaya. (Freepik/ Sri Widyowati)
JawaPos.com – Tahu telor adalah salah satu kuliner paling ikonik di Surabaya yang hadir di berbagai penjuru kota dengan ciri khas bumbu kacang dan petis yang menggugah selera.
Dari warung sederhana pinggir jalan hingga kedai yang sudah beroperasi puluhan tahun, tahu telor Surabaya selalu punya tempat tersendiri sebagai kuliner favorit warga kota.
Setiap warung punya keistimewaan tersendiri, baik dari tekstur tahu, kekentalan bumbu kacang, maupun tingkat pedas sambal yang disajikan.
Dilansir dari laman Go Cement dan Lapis Pahlawan pada Selasa (7/4), berikut sebelas rekomendasi tempat kuliner tahu telor di Surabaya.
1. Tahu telor Pak Jayen
Warung yang hadir dalam dua lokasi ini sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi tahu telor paling populer di kawasannya.
Tahu goreng yang garing berpadu dengan telur segar dan bumbu kacang kental yang sedikit pedas, dilengkapi taburan bawang goreng dan sambal kecap sebagai pelengkap istimewa.
Keistimewaan sausnya terletak pada perpaduan saus kacang, saus tomat, dan saus cabai yang menghasilkan rasa kompleks dan khas.
Lokasi pusatnya berada di Jl. Dharmahusada Indah I, Mulyorejo, buka setiap hari pukul 17.00 hingga 22.30, sementara cabang Dharmahusada di Jl. Dharmahusada No. 112, Gubeng, buka pukul 17.00 hingga 23.00.
