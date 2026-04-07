4 Zodiak yang Kini Lebih Optimis dan Memiliki Pola Pikir Positive Vibes

Ilustrasi seseorang yang optimis/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak memang sejak dulu mudah percaya pada orang lain. Mereka selalu melihat sisi baik dari setiap orang.
Namun, ada juga zodiak yang tidak optimis. Mereka butuh waktu untuk belajar terbuka dan menurunkan tembok di dalam diri mereka. Meski demikian, keempat zodiak ini akhirnya berhasil untuk lebih bisa terbuka.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut beberapa zodiak yang kini lebih optimis menjalani hidup.
Aries
Dulu, aries sering menjaga jarak karena takut disakiti. Namun, anda sekarang sudah jauh lebih nyaman untuk terbuka sepenuhnya. Anda juga lebih mudah percaya, meskipun tetap selektif. Hanya orang yang benar-benar pantas yang bisa mendapatkan kepercayaanmu.
Taurus
Taurus membutuhkan waktu yang lama untuk membuka diri ke orang baru. Anda perlu merasa nyaman dulu dan memastikan mereka pantas diperjuangkan atau tidak. Tapi sekarang anda jauh lebih terbuka terhadap hubungan. Anda lebih berani memberi kepercayaan pada orang lain. Seiring waktu, anda semakin nyaman dengan kedekatan emosional.
Capricorn
Capricorn dulu cenderung menutup hati sepenuhnya. Anda juga sering berpikir mereka memiliki maksud tersembunyi dan hanya memikirkan diri sendiri. Anda bertemu dengan orang-orang baik yang membuat anda sadar bahwa tidak semua orang egois seperti yang anda kira. Anda juga berani menunjukkan sisi paling rentan anda.
Aquarius
Aquarius dulu sering menyendiri. Anda jarang membuka perasaan karena tidak ingin merepotkan orang lain atau memberi mereka celah untuk menyakiti anda. Anda mulai percaya pada orang lain dan membiarkan diri mereka masuk ke dalam hidup anda.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik