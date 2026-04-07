Salad Telur Putih: Menu Sehat TResep salad telur putih tinggi protein dengan greek yogurt, cocok untuk diet sehat, camilan rendah kaloriinggi Protein yang Praktis dan Mengenyangkan

Nola Amalia Rosyada
07 April 2026, 13.46 WIB

Salad Telur Putih: Menu Sehat Tinggi Protein yang Praktis dan Mengenyangkan

Potret salad telur putih tinggi protein dengan greek yogurt. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)

JawaPos.com - Tren hidup sehat mendorong banyak orang untuk mulai memilih makanan yang lebih ringan namun tetap bergizi. Salah satu menu yang kini banyak diminati adalah salad telur putih, yaitu kombinasi bahan sederhana dengan kandungan protein tinggi dan kalori yang relatif rendah.
 
Menu ini cocok untuk kamu yang sedang menjalani diet, menjaga pola makan, atau sekadar ingin makan lebih sehat. Salad telur putih menawarkan rasa yang segar dan creamy, tanpa perlu tambahan bahan berlemak tinggi.
 
Dengan bahan utama telur putih yang kaya protein, dipadukan dengan sayuran dan greek yogurt, menu ini menjadi pilihan tepat untuk camilan sehat maupun menu makan ringan.
 
Dikutip dari @bakingrumahan, salad telur putih ini tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga fleksibel untuk dikreasikan sesuai selera. Semua bahan cukup dikukus lalu dicampurkan, sehingga prosesnya praktis dan minim minyak.
 
Bahan-Bahan
Telur putih (dikukus lalu dipotong kotak)
Jagung (dikukus dan dipipil)
Wortel (dikukus)
Edamame (dikukus)
Ubi (dikukus)
4 sdm greek yogurt
Lada hitam secukupnya
Garam secukupnya
Parsley secukupnya
Mustard (opsional)

Cara Pembuatan
1. Siapkan Bahan
Kukus semua bahan seperti telur putih, jagung, wortel, edamame, dan ubi hingga matang. Setelah itu, potong atau siapkan sesuai ukuran yang diinginkan.
2. Campurkan Bahan
Masukkan semua bahan yang telah dikukus ke dalam satu wadah besar.
3. Tambahkan Dressing
Tambahkan greek yogurt, garam, lada hitam, parsley, dan mustard (jika suka). Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
4. Penyajian
Sajikan salad dalam keadaan segar. Bisa langsung dikonsumsi atau didinginkan terlebih dahulu agar rasanya lebih nikmat.

Salad telur putih merupakan pilihan menu sehat yang tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga kaya manfaat. Kandungan protein dari telur putih membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sementara sayuran memberikan serat dan nutrisi tambahan yang dibutuhkan tubuh.

Menu ini sangat cocok untuk kamu yang sedang menjalani diet, mencari camilan sehat, atau ingin mengurangi konsumsi makanan berminyak. Selain itu, rasanya yang ringan dan segar membuatnya mudah dinikmati kapan saja, baik pagi, siang, maupun sore hari.

Dengan bahan sederhana dan cara pembuatan yang praktis, salad telur putih bisa menjadi solusi tepat untuk pola makan sehat sehari-hari.
Editor: Novia Tri Astuti
Bikinnya Anti Ribet, Intip Resep Telur Dadar Spanyol yang Rasanya Pasti Menggugah Selera - Image
Kuliner

Bikinnya Anti Ribet, Intip Resep Telur Dadar Spanyol yang Rasanya Pasti Menggugah Selera

08 April 2026, 03.07 WIB

Bikinnya Mudah, Ini Resep Bakso Lada Hitam yang Gurih dan Creamy - Image
Kuliner

Bikinnya Mudah, Ini Resep Bakso Lada Hitam yang Gurih dan Creamy

08 April 2026, 02.56 WIB

Resep Nutella Butter Tteok: Dessert Kenyal, Lumer, dan Super Nagih - Image
Kuliner

Resep Nutella Butter Tteok: Dessert Kenyal, Lumer, dan Super Nagih

08 April 2026, 02.23 WIB

Terpopuler

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung - Image
1

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

2

12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih

3

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

4

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

5

Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming

6

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

7

Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini! 

8

Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang

9

5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?

10

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

