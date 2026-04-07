Vindi Rayinda Ayudya
07 April 2026, 13.56 WIB

4 Tanda Orang yang Tampak Baik Namun Sebenarnya Tidak Ingin Anda Berhasil

Ilustrasi orang yang pura-pura baik. (Freepik)

 JawaPos.Com - Sikap ramah dan kata-kata manis sering kali membuat seseorang terlihat tulus dan penuh dukungan. 

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak sulit menemukan orang yang tampak peduli, memberikan semangat, bahkan terlihat ikut senang atas pencapaian yang diraih. 

Namun, tidak semua yang terlihat baik benar-benar memiliki niat yang sama di dalam hati.

Di balik sikap yang tampak hangat, terkadang tersimpan perasaan yang tidak sejalan. 

Perasaan tidak nyaman melihat orang lain berkembang bisa muncul tanpa disadari, dan hal itu tercermin melalui perilaku-perilaku halus yang sulit dikenali jika tidak diperhatikan dengan cermat.

Memahami tanda-tanda ini bukan berarti menjadi curiga terhadap semua orang, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan agar tidak terjebak dalam hubungan yang justru menghambat perkembangan diri

Dilansir dari Yourtango, inilah empat tanda yang sering muncul pada orang yang tampak baik, tetapi sebenarnya tidak ingin melihat Anda berhasil.

1. Memberikan Pujian yang Terasa Tidak Tulus

Pujian biasanya menjadi bentuk dukungan yang menyenangkan. Namun, tidak semua pujian memiliki makna yang sama. 

Dalam beberapa kasus, pujian justru disampaikan dengan nada yang terasa berbeda, seolah menyimpan maksud lain.

Kalimat yang terdengar positif bisa saja disertai dengan sindiran halus. Misalnya, memuji keberhasilan tetapi langsung diikuti dengan komentar yang meragukan. 

Hal ini menciptakan kesan ambigu, membuat penerimanya merasa tidak sepenuhnya dihargai.

Pujian yang tidak tulus sering kali terasa dari cara penyampaiannya. Nada suara, ekspresi wajah, hingga konteks percakapan bisa menjadi petunjuk bahwa dukungan yang diberikan tidak sepenuhnya berasal dari hati.

2. Terlihat Mendukung, Tetapi Tidak Pernah Benar-benar Membantu

Dukungan tidak selalu harus dalam bentuk tindakan besar, tetapi setidaknya terlihat dalam kesediaan untuk membantu ketika dibutuhkan. 

