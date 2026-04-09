Perang Urat Syaraf Bojan Hodak! Rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta Menuju Gelar Juara Makin Panas

JawaPos.com — Persaingan menuju gelar juara Super League 2025/2026 makin memanas. Rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta kini bukan sekadar soal gengsi, tetapi sudah menjelma menjadi perang urat saraf yang menentukan nasib di akhir musim.

Situasi terbaru membuat tekanan justru beralih ke kubu ibu kota.

Persija Jakarta harus menelan kekalahan pahit dari Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-26, hasil yang membuat langkah mereka dalam perburuan gelar semakin berat.

Di saat yang sama, Persib Bandung justru tampil solid dan konsisten. Maung Bandung sukses mencuri poin penuh saat bertandang ke markas Semen Padang FC, mempertegas posisi mereka di puncak klasemen sementara.

Tak hanya itu, tekanan juga datang dari tim lain yang diam-diam mengancam.

Borneo FC Samarinda yang kini berada di posisi kedua juga meraih kemenangan penting atas Madura United FC, membuat jarak dengan Persib Bandung tetap terjaga dalam batas yang rawan.

Pelatih Bojan Hodak pun memilih meredam euforia. Ia menegaskan keunggulan poin bukan jaminan, apalagi kompetisi masih menyisakan delapan pertandingan yang bisa mengubah segalanya dalam waktu singkat.

“Masih banyak pertandingan, bagus mungkin kami punya keunggulan lebih dari Persija, tapi belum ada yang terjadi. Selisih kami dengan Borneo FC masih empat poin, jadi kami hanya perlu fokus pada pertandingan selanjutnya,” kata Hodak.