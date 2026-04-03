Mohamad Nur Asikin
03 April 2026, 17.31 WIB

Catatkan Laba Rp 578,4 Miliar Sepanjang 2025 Didukung Pertumbuhan Kredit dan Lonjakan Nasabah 

Ilustrasi nasabah bank memanfaatkan mobile banking. (Istimewa)

JawaPos.com – PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) membukukan laba bersih sebesar Rp678,4 miliar sepanjang 2025, meningkat 79% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp378,8 miliar didorong tumbuhnya penyaluran kredit dan meningkatkan nasabah.

Direktur Utama SeaBank Indonesia, Sasmaya Tuhuleley, mengatakan, "performa positif sepanjang 2025 mencerminkan efektivitas strategi bisnis kami. Ke depan, kami akan terus menjaga momentum ini dengan fokus pada inovasi layanan digital yang relevan, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.”

Capaian kinerja 2025 melanjutkan tren profitabilitas tahun-tahun sebelumnyad di tengah dinamika dan persaingan ketat industri perbankan digital di Indonesia. Pada 2023, laba tercatat sebesar Rp241,4 miliar, dan Rp269,2 miliar pada 2022. 

Pertumbuhan kinerja tercermin pada sejumlah indikator utama. Hingga akhir 2025, total aset perusahaan  mencapai Rp44,4 triliun atau tumbuh 28,5 persen secara tahunan. Sementara itu Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp34,8 triliun, mencerminkan kepercayaan nasabah yang selalu meningkat.

Penyaluran kredit menunjukkan tren positif dengan total kredit mencapai Rp32,1 triliun, dan rasio NPL yang terkendali berada pada level 1,82 persen.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (CAR) berada pada level 23,3 persen, menunjukkan kapasitas permodalan yang memadai dalam mendukung pertumbuhan ke depan. Sementara itu, rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan ROE terus meningkat. Untuk ROA sebesar 2,3 persen dan Return on Equity (ROE) sebesar 11,5 persen mencerminkan model bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan.
 
SeaBank mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah nasabah. Per Desember 2025, SeaBank memiliki lebih dari 28 juta nasabah. Sementara untuk rata-rata transaksi harian berjumlah lebih dari 12 juta transaksi dengan perputaran uang rata-rata mencapai lebih dari Rp5 triliun per harinya di bulan Desember 2025. Jumlah ini menunjukkan bahwa SeaBank semakin dipercaya masyarakat dan mampu memberikan kepuasan kepada nasabah.

