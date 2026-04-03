Catatkan Laba Rp 578,4 Miliar Sepanjang 2025 Didukung Pertumbuhan Kredit dan Lonjakan Nasabah 

JawaPos.com – PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) membukukan laba bersih sebesar Rp678,4 miliar sepanjang 2025, meningkat 79% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp378,8 miliar didorong tumbuhnya penyaluran kredit dan meningkatkan nasabah.

Direktur Utama SeaBank Indonesia, Sasmaya Tuhuleley, mengatakan, "performa positif sepanjang 2025 mencerminkan efektivitas strategi bisnis kami. Ke depan, kami akan terus menjaga momentum ini dengan fokus pada inovasi layanan digital yang relevan, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.”

Capaian kinerja 2025 melanjutkan tren profitabilitas tahun-tahun sebelumnyad di tengah dinamika dan persaingan ketat industri perbankan digital di Indonesia. Pada 2023, laba tercatat sebesar Rp241,4 miliar, dan Rp269,2 miliar pada 2022.

Pertumbuhan kinerja tercermin pada sejumlah indikator utama. Hingga akhir 2025, total aset perusahaan mencapai Rp44,4 triliun atau tumbuh 28,5 persen secara tahunan. Sementara itu Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp34,8 triliun, mencerminkan kepercayaan nasabah yang selalu meningkat.

Penyaluran kredit menunjukkan tren positif dengan total kredit mencapai Rp32,1 triliun, dan rasio NPL yang terkendali berada pada level 1,82 persen.