Perkuat Pasar Keuangan Syariah, Bank Mandiri Gaet Empat Penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik 2025

JawaPos.com - Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan pasar keuangan syariah serta peningkatan inklusi dan minat investasi masyarakat. Atas kontribusi tersebut, Bank Mandiri berhasil meraih sejumlah penghargaan sebagai Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terbaik Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan.

Dalam ajang tersebut, Bank Mandiri berhasil memperoleh penghargaan Dealer Utama SBSN Terbaik Peringkat Pertama, Dealer Utama SBSN Terbaik di Pasar Perdana, Dealer Utama SBSN Terbaik di Pasar Sekunder, serta Dealer Utama SBSN Terbaik untuk Pelaksanaan Kuotasi. Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja Bank Mandiri yang dinilai unggul dari sisi partisipasi di pasar perdana, aktivitas dan peran di pasar sekunder, konsistensi dalam pelaksanaan kuotasi, serta kontribusi aktif dalam menjaga stabilitas dan mendukung pengembangan pasar SBSN secara berkelanjutan.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Ari Rizaldi mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti nyata konsistensi Bank Mandiri dalam memperluas akses investasi bagi masyarakat, sekaligus mendukung pendanaan pembangunan melalui penjualan SBSN. Bank Mandiri secara konsisten menjaga keunggulan tersebut melalui penguatan kapabilitas treasury, inovasi produk investasi, serta perluasan akses distribusi SBSN kepada masyarakat dan investor.

“Penghargaan ini mencerminkan komitmen dan kerja keras seluruh tim Bank Mandiri dalam menghadirkan layanan terbaik bagi nasabah maupun pemerintah,” ujar Ari, dalam keterangan resminya, Kamis (26/3).

Sepanjang tahun 2025, penerbitan SBSN tercatat mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp206,83 triliun menjadi Rp237,9 triliun di tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya peran SBSN sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Sebagai Dealer Utama SBSN, Bank Mandiri menjalankan peran strategis dalam mendukung pembiayaan negara melalui partisipasi aktif di pasar perdana, menjaga likuiditas dan aktivitas perdagangan di pasar sekunder, serta melaksanakan penyampaian kuotasi secara konsisten guna mendukung terbentuknya harga pasar yang wajar, transparan, dan efisien.

“Prestasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi Bank Mandiri untuk senantiasa memberikan kinerja terbaik dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan,” pungkas Ari.