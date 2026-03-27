Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
27 Maret 2026, 21.03 WIB

Satu Kegiatan PNM yang Menumbuhkan Mimpi Baru: Anak Ini Ingin Jadi Garda Pemberdayaan Ultra Mikro di Masa Depan

Kegiatan Goes to School, sebuah Coaching Clinic yang digelar di SMTK Malinggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini melanjutkan rangkaian PNM bersama PFL yang sebelumnya telah diselenggarakan di Kota Tangerang, Jakarta, dan Malang/(Istimewa).

JawaPos.com — Komitmen PNM untuk terus hadir di tengah masyarakat terus diwujudkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pemberdayaan perempuan pengusaha ultra mikro yang telah mencapai total layanan 22,9 juta perempuan, kontribusi sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) lewat program PNM Peduli. Di sisi lain, dukungan terhadap pengembangan generasi muda juga dihadirkan melalui sinergi di bidang olahraga bersama Pro Futsal League (PFL) 2026. 
 
Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Goes to School, sebuah Coaching Clinic yang digelar di SMTK Malinggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini melanjutkan rangkaian PNM bersama PFL  yang sebelumnya telah diselenggarakan di Kota Tangerang, Jakarta, dan Malang, sebagai bentuk kehadiran yang konsisten dalam mendekatkan akses pembinaan kepada pelajar di berbagai daerah.
 
Menghadirkan pelatih tim Nasional Futsal Indonesia kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang aplikatif, mulai dari peran PNM di masyarakat Indonesia, teknik dasar hingga pembentukan mental bertanding futsal.
 
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Salah satu peserta menyampaikan apresiasinya. “Awalnya aku cuma mau ikut latihan futsal, tapi ternyata jadi tahu juga tentang peran PNM di Indonesia, keren banget ternyata. Jadi makin kebuka pikirannya, dan semoga suatu saat bisa punya kesempatan untuk kerja di PNM juga," ungkapnya.
 
 
Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemberdayaan yang lebih menyeluruh. “Kami melihat bahwa generasi muda memiliki potensi besar yang perlu didukung sejak dini. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membuka ruang belajar sekaligus memperkenalkan peluang bagi mereka untuk turut berperan dalam proses pemberdayaan,” ujarnya. 
 
Dalam kesempatan yang sama, diperkenalkan pula peluang karier sebagai Account Officer bagi lulusan SMK, sebagai garda terdepan dalam mendampingi masyarakat prasejahtera.
 
 
Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore