Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
30 Maret 2026, 21.24 WIB

Nabung Emas Kini Makin Cuan, Pegadaian Hadirkan Fitur Deposito EmasAR

Inovasi Deposito Emas Pegadaian. Lewat fitur ini, nasabah tidak hanya sekadar menyimpan emas, tetapi juga bisa mengoptimalkan nilainya agar berkembang lebih produktif/(Istimewa). - Image

Inovasi Deposito Emas Pegadaian. Lewat fitur ini, nasabah tidak hanya sekadar menyimpan emas, tetapi juga bisa mengoptimalkan nilainya agar berkembang lebih produktif/(Istimewa).

JawaPos.com – Tren investasi emas terus menunjukkan geliat positif di tengah masyarakat. Selain dikenal stabil, emas kini semakin diminati karena kemudahan akses digital yang ditawarkan berbagai platform. Salah satunya melalui layanan dari Pegadaian yang menghadirkan inovasi Deposito Emas.
 
Lewat fitur ini, nasabah tidak hanya sekadar menyimpan emas, tetapi juga bisa mengoptimalkan nilainya agar berkembang lebih produktif.
 
Konsepnya sederhana namun menarik. Jika sebelumnya tabungan emas hanya berfungsi sebagai penyimpanan, kini melalui Deposito Emas, saldo emas dapat “diolah” sehingga menghasilkan tambahan gramasi. Artinya, nasabah berpotensi mendapatkan keuntungan bukan hanya dari kenaikan harga emas, tetapi juga dari imbal hasil yang diberikan.
 
“Ini menjadi langkah strategis untuk mendorong masyarakat berinvestasi lebih cerdas,” demikian pesan yang digaungkan dalam kampanye terbaru Pegadaian.
 
Tak hanya itu, fleksibilitas juga menjadi keunggulan utama. Nasabah dapat memilih tenor mulai dari 6, 9 hingga 12 bulan sesuai kebutuhan. Skema ini dinilai cocok bagi berbagai kalangan, mulai dari pekerja muda hingga keluarga yang ingin mengamankan aset jangka menengah.
 
 
Kemudahan akses juga semakin terasa berkat kehadiran aplikasi digital seperti Tringo!. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa membuka deposito emas, memantau saldo, hingga melakukan transaksi kapan saja tanpa harus datang ke kantor cabang.
 
Dengan pendekatan digital tersebut, Pegadaian tampak ingin menjawab kebutuhan generasi saat ini yang menginginkan investasi praktis namun tetap aman.
 
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, emas masih menjadi instrumen yang dianggap “safe haven”. Inovasi seperti Deposito Emas pun menjadi alternatif menarik untuk memaksimalkan potensi aset yang dimiliki.
 
Kini, investasi emas tak lagi sekadar menunggu kenaikan harga. Dengan strategi yang tepat, emas juga bisa menjadi sumber pertumbuhan nilai yang lebih optimal.
 
Bagi masyarakat yang ingin mulai, langkahnya pun semakin mudah—cukup melalui genggaman tangan.
 
 
 
 
Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore