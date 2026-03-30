Gaya Hidup Finansial Gen Z: Mengapa Super App BYOND BSI Kini Jadi Andalan?NOV

Novia Herawati
31 Maret 2026, 00.00 WIB

Gaya Hidup Finansial Gen Z: Mengapa Super App BYOND BSI Kini Jadi Andalan?

Ilustrasi nsabah Bank Syariah Indonesia (BSI) memanfaatkan aplokasi Aplikasi BYOND. (Istimewa).

JawaPos.com – Generasi Z (Gen Z) sering kali diidentikkan dengan gaya hidup serba cepat, praktis, dan sangat bergantung pada ponsel pintar. Namun, di balik stigma konsumtif yang kerap menempel, generasi ini nyatanya semakin melek finansial.

Mereka mulai mencari instrumen keuangan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga aman, transparan, dan memiliki nilai kebaikan. Di sinilah Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir mematahkan stigma bahwa bank syariah hanyalah perbankan untuk generasi tua.

Melalui inovasi digitalnya, BSI kini justru menjadi salah satu andalan Gen Z dalam mengelola keuangan. Pergeseran minat kaum muda ini tidak lepas dari transformasi digital BSI yang masif melalui kehadiran super app terbarunya, BYOND.

Aplikasi BYOND kini menawarkan ekosistem layanan yang sangat seamless untuk kebutuhan harian para penggunanya. Mulai dari kemudahan pembayaran menggunakan QRIS, top-up e-wallet (dompet digital), hingga pembayaran tiket traveling dan e-commerce, semuanya bisa dilakukan dalam hitungan detik.

Kepraktisan tanpa batas inilah yang menjadi syarat mutlak bagi Gen Z saat memilih layanan perbankan yang menemani mobilitas mereka.

Selain transaksi harian, salah satu tren positif Gen Z saat ini adalah kesadaran berinvestasi sejak dini. Menariknya, mereka sangat selektif mencari instrumen yang minim risiko dan sesuai dengan prinsip syariah.

BSI menangkap peluang ini dengan menyediakan fitur investasi terintegrasi langsung di dalam aplikasi BYOND. Pengguna bisa membuka Tabungan Emas, mencicil emas, hingga membeli Reksadana Syariah hanya melalui layar smartphone.

Tanpa perlu repot mengantre di kantor cabang, Gen Z bisa mulai berinvestasi dengan nominal yang sangat terjangkau, sejalan dengan gaya hidup mereka yang dinamis.

Karakteristik unik lain dari Gen Z adalah tingginya kepedulian sosial (social awareness). Mereka sangat antusias pada isu-isu kemanusiaan dan gemar berbagi.

Fitur Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) di aplikasi BYOND menjadi jembatan yang sempurna untuk memfasilitasi karakter positif ini. Cukup dengan beberapa sentuhan di layar, nasabah bisa menyalurkan donasi ke lembaga resmi yang terpercaya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
BSI Rilis Produk Tabungan untuk Permudah Nasabah Berangkat Umrah - Image
Finance

BSI Rilis Produk Tabungan untuk Permudah Nasabah Berangkat Umrah

25 Februari 2026, 15.31 WIB

BSI Fest Hadirkan Kemudahan Finansial di Bulan Puasa, Beri Potongan Umrah Rp 4 Juta - Image
Ekonomi

BSI Fest Hadirkan Kemudahan Finansial di Bulan Puasa, Beri Potongan Umrah Rp 4 Juta

23 Februari 2026, 18.01 WIB

BSI Fest Ramadhan 2026 Resmi Digelar di Bintaro Jaya Xchange, Ada Promo Tabungan Umroh dan Haji Diskon hingga Rp 4 Juta - Image
Ekonomi

BSI Fest Ramadhan 2026 Resmi Digelar di Bintaro Jaya Xchange, Ada Promo Tabungan Umroh dan Haji Diskon hingga Rp 4 Juta

27 Februari 2026, 01.07 WIB

Terpopuler

1

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

2

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

3

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

4

Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

5

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

6

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

7

Modal Detergen Cair, Sindikat WNA Tipu Warga Korea Rp 1,6 Miliar Pakai Modus Black Dollar

8

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

9

5 Zodiak Paling Beruntung di Penghujung Bulan Ini, Terima Rezeki Nomplok Sampai Geleng-geleng Kepala

10

Bagian Mata Luka Parah akibat Siraman Air Keras, Andrie Yunus Terancam Cacat Permanen

