Gaya Hidup Finansial Gen Z: Mengapa Super App BYOND BSI Kini Jadi Andalan?NOV

JawaPos.com – Generasi Z (Gen Z) sering kali diidentikkan dengan gaya hidup serba cepat, praktis, dan sangat bergantung pada ponsel pintar. Namun, di balik stigma konsumtif yang kerap menempel, generasi ini nyatanya semakin melek finansial.

Mereka mulai mencari instrumen keuangan yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga aman, transparan, dan memiliki nilai kebaikan. Di sinilah Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir mematahkan stigma bahwa bank syariah hanyalah perbankan untuk generasi tua.

Melalui inovasi digitalnya, BSI kini justru menjadi salah satu andalan Gen Z dalam mengelola keuangan. Pergeseran minat kaum muda ini tidak lepas dari transformasi digital BSI yang masif melalui kehadiran super app terbarunya, BYOND.

Aplikasi BYOND kini menawarkan ekosistem layanan yang sangat seamless untuk kebutuhan harian para penggunanya. Mulai dari kemudahan pembayaran menggunakan QRIS, top-up e-wallet (dompet digital), hingga pembayaran tiket traveling dan e-commerce, semuanya bisa dilakukan dalam hitungan detik.

Kepraktisan tanpa batas inilah yang menjadi syarat mutlak bagi Gen Z saat memilih layanan perbankan yang menemani mobilitas mereka.

Selain transaksi harian, salah satu tren positif Gen Z saat ini adalah kesadaran berinvestasi sejak dini. Menariknya, mereka sangat selektif mencari instrumen yang minim risiko dan sesuai dengan prinsip syariah.

BSI menangkap peluang ini dengan menyediakan fitur investasi terintegrasi langsung di dalam aplikasi BYOND. Pengguna bisa membuka Tabungan Emas, mencicil emas, hingga membeli Reksadana Syariah hanya melalui layar smartphone.

Tanpa perlu repot mengantre di kantor cabang, Gen Z bisa mulai berinvestasi dengan nominal yang sangat terjangkau, sejalan dengan gaya hidup mereka yang dinamis.

Karakteristik unik lain dari Gen Z adalah tingginya kepedulian sosial (social awareness). Mereka sangat antusias pada isu-isu kemanusiaan dan gemar berbagi.