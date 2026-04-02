Pemerintah Bakal Siapkan Inpres Terkait Operasional Koperasi Merah Putih

JawaPos.com – Pemerintah terus mematangkan langkah percepatan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Salah satunya melalui penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menjadi payung hukum atas pembagian peran kementerian dan lembaga dalam operasional Koperasi Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Inpres tersebut saat ini tengah disiapkan bersama sejumlah pihak terkait. Regulasi ini diharapkan dapat memperjelas mekanisme operasional Koperasi Merah Putih di lapangan.

“Kami juga bersama-sama akan menyusun Inpres mengenai operasionalisasi Kopdes Merah Putih,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (2/4).

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Zulhas mengungkapkan, hingga saat ini lebih dari 33 ribu lokasi telah disiapkan untuk program tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 3.505 unit telah rampung dibangun, sementara lebih dari 25 ribu lainnya masih dalam tahap konstruksi. Pemerintah menargetkan jumlah lokasi siap bangun bisa mencapai sekitar 40 ribu titik pada Juni 2026.

“Setelah 40 ribu kita akan data semuanya, karena ada juga yang nggak sampai 1.000 (meter persegi),” beber Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa Inpres tersebut akan mengatur pembagian tugas secara rinci antar kementerian dan BUMN yang terlibat.

Menurutnya, peran masing-masing pihak seperti PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi akan ditegaskan dalam beleid tersebut, khususnya dalam mendukung operasional Kopdes Merah Putih.