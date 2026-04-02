Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
02 April 2026, 22.37 WIB

Pemerintah Bakal Siapkan Inpres Terkait Operasional Koperasi Merah Putih

Koperasi Desa Merah Putih. (Istimewa) - Image

Koperasi Desa Merah Putih. (Istimewa)

JawaPos.com – Pemerintah terus mematangkan langkah percepatan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Salah satunya melalui penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menjadi payung hukum atas pembagian peran kementerian dan lembaga dalam operasional Koperasi Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Inpres tersebut saat ini tengah disiapkan bersama sejumlah pihak terkait. Regulasi ini diharapkan dapat memperjelas mekanisme operasional Koperasi Merah Putih di lapangan.

“Kami juga bersama-sama akan menyusun Inpres mengenai operasionalisasi Kopdes Merah Putih,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (2/4).

Di sisi lain, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan fisik Kopdes Merah Putih. Zulhas mengungkapkan, hingga saat ini lebih dari 33 ribu lokasi telah disiapkan untuk program tersebut.

Dari jumlah itu, sekitar 3.505 unit telah rampung dibangun, sementara lebih dari 25 ribu lainnya masih dalam tahap konstruksi. Pemerintah menargetkan jumlah lokasi siap bangun bisa mencapai sekitar 40 ribu titik pada Juni 2026.

“Setelah 40 ribu kita akan data semuanya, karena ada juga yang nggak sampai 1.000 (meter persegi),” beber Zulhas.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menambahkan bahwa Inpres tersebut akan mengatur pembagian tugas secara rinci antar kementerian dan BUMN yang terlibat.

Menurutnya, peran masing-masing pihak seperti PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Kementerian Desa, dan Kementerian Koperasi akan ditegaskan dalam beleid tersebut, khususnya dalam mendukung operasional Kopdes Merah Putih.

“Ya (Inpres terkait operasionalisasi sedang) disusun. Nanti pembagian tugas, Agrinas apa, Kemendes apa, Kemenkop apa, dalam hal operasionalisasi,” tukas Yandri.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore