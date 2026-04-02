Ilham Safutra
03 April 2026, 01.04 WIB

EO, Industri Kreatif yang Mempekerjakan 278.000 Profesional tapi Krunya "Dituntut" dengan Bayaran Nol Rupiah

Maliq &amp; D'Essentials tampil pada konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (15/11). (Pamela Sakina/ANTARA)

JawaPos.com - Event Management merupakan salah satu jenis industri kreatif. Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di bidang Event Organizer (EO) begitu banyak. Bahkan pekerja event profesional bersertifikat mencapai 278.000 orang. 

Menurut data Backstagers Indonesia Event Management Association, terdapat ekosistem lebih dari 3 juta pekerja informal di seluruh rantai pasok industri event. Ketua Umum Backstagers Indonesia Andro Rohmana Putra mengatakan, industri EO saja merangkak naik setelah dua tahun mati suri akibat pandemi Covid-19.

"Hari ini, para pelaku EO bertahan di tengah badai pemangkasan dan efisiensi anggaran pemerintah. Kami bertahan saja sudah bagus. Namun, ada pihak yang menuduh EO menelan uang negara puluhan triliun. Ini sangat kami sayangkan," ujar Andro kepada JawaPos.com, Kamis (2/4).

Andro membeberkan, industri event Indonesia baru saja bangkit dari dua tahun paling kelam dalam sejarahnya. Selama 2020–2022, pandemi Covid-19 memaksa industri ini berhenti total. Tidak ada event. Tidak ada pendapatan. Tidak ada perlindungan sosial bagi 3 juta pekerja informalnya. 

Ketika industri event mulai bangkit pada 2023–2024, optimisme mulai tumbuh. Event internasional kembali hadir: Moto GP, Formula E, KTT G20, konser Coldplay. Namun awal 2025 membawa pukulan baru sejalan dengan terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 memangkas 16 pos belanja pemerintah dengan kisaran penghematan 10% hingga 90%.

Ratusan tender event yang sudah dimenangkan terpaksa batal. Arus kas perusahaan yang baru pulih kembali tersungkur. "Bertahan saja sudah bagus," imbuhnya.

Meminjam data Oxford Economics, Andro mengatakan bahwa data itu membuktikan industri event berdampak langsung terhadap PDB sebesar Rp 128 triliun hanya dari sektor business event. Uang yang dikeluarkan tidak menguap, melainkan berputar kembali ke UMKM dan ekonomi lokal, industri event mempekerjakan dan menghidupi lebih 3 juta pekerja harian lepas (freelancer). Mulai dari kru angkat panggung, rigger, ibu-ibu katering, usher, seniman, vendor lokal hingga sopir truk. 

Di sisi lain, ada paradoks yang paling menyakitkan dan yang tidak pernah diketahui publik. Dalam struktur anggaran harga perkiraan sendiri (HPS) event yang dibuat oleh pemerintah daerah, alokasi untuk SDM profesional crew, teknisi, kru lapangan hanya 0 sampai 1 persen. Nol persen. 

“Banyak pemerintah daerah menyelenggarakan event, namun dalam anggarannya mereka menolak memasukkan biaya upah untuk tenaga kerja teknis dan kru lokal. Kerja kreatif masih dianggap bisa dibayar dengan 'terima kasih' dan bahkan kami harus mengemis ke vendor agar dapat membayar kru event" tambah Andro. Kondisi riil seperti ini saja, masih dianggap sebagai ladang korupsi?

Baru-baru ini begitu ramai dibicarakan soal kasus Amsal Sitepu. Videografer itu dituntut penjara karena auditor menganggap konsep kreatif, editing, dan dubbing video profil desa bernilai nol rupiah. Kasus itu mengguncang DPR hingga menggelar rapat khusus pembelaan. 

Artikel Terkait
Ramadhan Jadi Motor Ekonomi Kreatif, Industri Fashion Lokal Tangkap Peluang dari Perubahan Pola Belanja - Image
Ekonomi

Ramadhan Jadi Motor Ekonomi Kreatif, Industri Fashion Lokal Tangkap Peluang dari Perubahan Pola Belanja

05 Februari 2026, 00.06 WIB

Sribufest 2025: Festival untuk Freelancer Hadapi Tantangan Baru Beradaptasi dengan AI - Image
Teknologi

Sribufest 2025: Festival untuk Freelancer Hadapi Tantangan Baru Beradaptasi dengan AI

14 Desember 2025, 22.20 WIB

Livin’ Fest 2025 Bank Mandiri Resmi Digelar di Surabaya, Dorong Akselerasi UMKM dan Industri Kreatif - Image
Ekonomi

Livin’ Fest 2025 Bank Mandiri Resmi Digelar di Surabaya, Dorong Akselerasi UMKM dan Industri Kreatif

12 Desember 2025, 03.07 WIB

Terpopuler

1

Ernando Ari dan Bruno Moreira Absen! Ini Starting Line Up Persebaya Surabaya vs Persita Tangerang di Gelora Bung Tomo

2

Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji

3

Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian

4

Bacaan Ibadah Gereja Katolik Sabtu, 4 April 2026: Hari Sabtu Suci Vigili Paskah

5

9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga

6

Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh

7

Iran Tembak Jatuh Helikopter Black Hawk AS Saat Misi Penyelamatan Pilot, Nasib Awak Masih Misterius

8

Ketapang–Gilimanuk Macet 15 Km, Komisi V DPR Desak Pemerintah Beri Solusi Konkret

9

Berkasus dengan Influencer, Rendy Brahmantyo Tunjuk Kuasa Hukum Baru

10

Ini Alasan Rusia, Tiongkok, dan Prancis Halangi Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

