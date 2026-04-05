Viral Whoosh Mendadak Berhenti di Kopo, KCIC Sebut Akibat Seng Terbawa Angin di Jalur Kereta Cepat

JawaPos.com – Viral di media sosial video yang memperlihatkan kereta Whoosh mendadak berhenti di sekitar wilayah Kopo, Bandung belum lama ini. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan penghentian tersebut merupakan langkah antisipatif demi menjaga keselamatan perjalanan.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa mengungkapkan penghentian dilakukan karena adanya benda asing berupa seng yang masuk ke jalur akibat cuaca ekstrem.

Adapun kereta yang diberhentikan merupakan KA G1046 relasi Tegalluar Summarecon–Halim sempat dihentikan di KM 126+383 sekitar wilayah Kopo yang terjadi pada Jumat (3/4) pukul 16.45 WIB.

“Sebelumnya, sistem sensor telah mendeteksi keberadaan benda tersebut sehingga dapat diantisipasi dan tidak membahayakan perjalanan,” kata Eva dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Kemudian, penanganan berlangsung cepat. Pada pukul 16.48 WIB, proses evakuasi benda asing selesai, dan satu menit kemudian, tepatnya pukul 16.49 WIB, kereta kembali melanjutkan perjalanan.

"Operasional Whoosh tetap aman dan berjalan normal tanpa keterlambatan signifikan," lanjutnya.

Untuk diketahui, pada hari yang sama, wilayah Bandung dan sekitarnya dilanda hujan deras disertai angin kencang serta petir. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah pohon tumbang dan kerusakan fasilitas di beberapa ruas jalan utama.

Cuaca ekstrem ini juga berpotensi membawa benda ringan seperti seng hingga masuk ke jalur rel. Meski demikian, KCIC memastikan tidak ada gangguan pada prasarana perkeretaapian lainnya dan seluruh infrastruktur tetap dalam kondisi aman.

KCIC menegaskan bahwa sistem keselamatan Whoosh bekerja secara optimal. Jalur kereta cepat tersebut dipantau melalui sistem berlapis, mulai dari sensor deteksi benda asing, sensor hujan dan angin kencang, hingga sistem deteksi gempa yang terintegrasi dengan Operation Control Center (OCC).

Pascakejadian, pemeriksaan jalur juga telah dilakukan secara menyeluruh. Hasilnya, seluruh prasarana dipastikan dalam kondisi andal sehingga layanan Whoosh dapat kembali beroperasi normal.