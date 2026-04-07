Soal Kemenkeu Bakal Ambil Alih KCIC, Purbaya: Sudah Selesai, Tinggal Formalitas!  

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul/JawaPos.com)
JawaPos.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait progres pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Whoosh di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Purbaya memastikan bahwa pembahasan terkait dengan pengambilalihan itu sudah selesai. Tetapi memang dirinya tidak berhak untuk mengumumkan terkait hasil finalnya itu.
Menurutnya, pada saat yang tepat hasil keputusan terkait penyelesaian Whoosh itu akan disampaikan segera oleh para pihak yang terlibat dalam pembahasannya. Semua sudah selesai, tinggal formalitas.
"Tapi saya belum bisa umumin, karena bukan saya sendiri yang terlibat. Itu nanti akan diumumkan mungkin. Tapi sudah clear itu, seperti apa nanti pengelolaannya," ujar Purbaya kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4). "Pokoknya sudah selesai, tapi nanti akan diumumkan pada saatnya," imbuh Purbaya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria buka suara soal kemungkinan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengelola manajemen pengelola Whoosh, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menurut Dony, opsi pengambilalihan itu masih terus dibahas oleh sejumlah pihak. Namun ia menyebut proses itu akan selesai dalam waktu yang tidak lama lagi.
"Iya kemungkinan (KCIC akan diambil alih Kemenkeu). Ini sedang kita rapatkan. Insya Allah mudah-mudahan bentar lagi selesai. Kita pikirin satu-satu," kata Dony kepada awak media di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Lebih lanjut, Dony memastikan bahwa KCIC yang akan diambil alih Kemenkeu menjadi salah satu opsi dalam hal penyelesaian utang Whoosh. Namun ia enggan bicara lebih banyak karena sampai saat ini belum ada keputusan final terkait itu.
