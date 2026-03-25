Antara
25 Maret 2026, 18.41 WIB

Selat Hormuz Tersandera Perang AS-Israel Vs Iran, Inggris Usulkan Gelar KTT Bahas Keselamatan Pelayaran

Inggris mengusulkan pelaksanaan sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) untuk membahas keamanan pelayaran kapal melewati Selat Hormuz. (ANTARA)

JawaPos.com - Inggris mengusulkan pelaksanaan sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) untuk membahas keamanan pelayaran kapal melewati Selat Hormuz, menurut laporan Politico mengutip seorang pejabat.

Menurut laporan media tersebut, Selasa (24/3), London ingin memfasilitasi pembentukan sebuah koalisi untuk "membuka jalur pelayaran yang aman di Selat Hormuz dan memberikan jaminan tersebut kepada kapal dagang".

Sementara, diketahui hingga kini sudah 30 negara lebih, termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman, yang menandatangani pernyataan bersama terkait komitmen berkontribusi memastikan pelayaran kapal yang aman di Selat Hormuz di tengah konflik di kawasan Teluk.

Laporan Politico menyebut KTT tersebut dapat dilaksanakan di London ataupun Portsmouth.

Pada 28 Februari lalu, Amerika dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran, termasuk Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa.

Iran lantas melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan pangkalan militer milik Amerika yang berada di seantero Timur Tengah.

Akibat ketegangan tersebut, lalu lintas perkapalan di Selat Hormuz, rute kunci untuk suplai minyak dan LPG dari kawasan Teluk ke pasar global, berhenti total. Dampaknya, banyak negara mengalami kenaikan harga bahan bakar.

Sumber: Sputnik

Editor: Estu Suryowati
Artikel Terkait
Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika Diserang, Balas Ultimatum Trump dengan Target Infrastruktur AS - Image
Internasional

Iran Ancam Tutup Total Selat Hormuz Jika Diserang, Balas Ultimatum Trump dengan Target Infrastruktur AS

23 Maret 2026, 21.17 WIB

Sekjen NATO Sebut Ada 22 Negara Rundingkan Upaya Pengamanan Selat Hormuz - Image
Internasional

Sekjen NATO Sebut Ada 22 Negara Rundingkan Upaya Pengamanan Selat Hormuz

23 Maret 2026, 20.50 WIB

Sekjen NATO: Ada 22 Negara Rundingkan Upaya Pengamanan Selat Hormuz - Image
Internasional

Sekjen NATO: Ada 22 Negara Rundingkan Upaya Pengamanan Selat Hormuz

23 Maret 2026, 18.45 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

