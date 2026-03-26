Gratis! Pertamina Hadirkan 19 Serambi MyPertamina di Jalur Wisata Lebaran 2026

JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga menghadirkan 19 titik Serambi MyPertamina Mini/Compact di sejumlah jalur wisata strategis di Indonesia sebagai fasilitas singgah gratis bagi masyarakat selama periode mudik dan libur Lebaran 2026.

Penyediaan titik layanan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kenyamanan perjalanan masyarakat. Tidak hanya difokuskan pada jalur utama arus mudik, fasilitas ini juga hadir di berbagai destinasi wisata populer yang mengalami lonjakan kunjungan saat musim liburan.

Di Serambi MyPertamina, pengunjung dapat memanfaatkan beragam fasilitas tanpa biaya, mulai dari mini klinik, musala, ruang laktasi, hingga area bersantai. Selain itu, tersedia pula kursi pijat, area bermain anak (kids corner), serta game console. Untuk menunjang kenyamanan, disediakan juga akses Wi-Fi, free charging station, serta makanan dan minuman ringan gratis.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa kehadiran fasilitas ini di jalur wisata diharapkan dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih aman dan nyaman, terutama bagi keluarga yang memanfaatkan libur Lebaran untuk berlibur.

“Momentum Lebaran tidak hanya identik dengan mudik, tetapi juga wisata bersama keluarga. Oleh karena itu, kami menghadirkan Serambi MyPertamina di berbagai jalur wisata agar masyarakat dapat beristirahat dengan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan,” ujar Roberth.

Sebanyak 19 titik Serambi MyPertamina Mini/Compact tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Beberapa lokasi berada di kawasan wisata favorit seperti Puncak Bogor, Pangandaran, Ciwidey, hingga Pasir Panjang. Selain itu, fasilitas ini juga tersedia di jalur penting lainnya seperti Karo, Pematang Siantar, Kampar, Pidie, Sukabumi, Cilegon, serta rute utama di Sulawesi seperti Parepare–Makassar dan Palopo–Makassar.

Dengan penyebaran tersebut, masyarakat yang melakukan perjalanan jarak jauh maupun menuju lokasi wisata tetap dapat menemukan tempat istirahat yang memadai tanpa harus keluar dari jalur perjalanan utama.

Salah satu pengguna, Rina, wisatawan asal Jakarta yang tengah menuju Pangandaran, mengaku sangat terbantu dengan fasilitas ini. Ia bersama keluarga memanfaatkan area istirahat dan kids corner untuk anaknya.

“Perjalanan jauh dengan anak kecil memang cukup menantang, tapi tadi kami sempat berhenti di Serambi MyPertamina, anak jadi bisa bermain dan kami juga bisa istirahat sebentar. Tempatnya nyaman dan fasilitasnya lengkap, sangat membantu perjalanan kami,” ujar Rina.

Pengalaman serupa juga disampaikan Andi yang tengah berlibur bersama keluarga ke Pangandaran. “Tempatnya nyaman, anak-anak juga bisa bermain di kids corner. Kami jadi bisa istirahat sejenak sebelum lanjut perjalanan,” katanya.