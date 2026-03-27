Nanda Prayoga
27 Maret 2026, 19.40 WIB

Gejolak Timur Tengah Picu Kekhawatiran Energi, Kompor Listrik Bersubsidi kembali Didorong Atasi Ketergantungan LPG

ILUSTRASI LPG subsidi dan non-subsidi.

JawaPos.com - Direktur Eksekutif Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, mendorong pemerintah untuk kembali mengintensifkan program kompor listrik bersubsidi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

“Program kompor listrik perlu digaungkan kembali karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kapasitas fiskal negara dalam mengelola kebijakan subsidi energi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3).

Ridwan menilai, pengembangan kompor listrik merupakan langkah strategis di tengah meningkatnya tekanan sektor energi global, terutama akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia.

Ia juga menekankan bahwa diversifikasi energi melalui pemanfaatan listrik di sektor rumah tangga dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor, khususnya LPG.

"Tercatat realisasi belanja subsidi LPG cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 lalu saja Indonesia mengekspor lebih dari 70 persen kebutuhan dalam negeri," ungkapnya.

Dengan pemahaman masyarakat yang semakin baik serta dukungan infrastruktur yang memadai, penggunaan kompor listrik dinilai mampu menjadi solusi energi rumah tangga yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Penguatan implementasi dan sosialisasi yang komprehensif akan membuat program ini semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun keuangan negara,” pungkasnya.

Sementara itu, meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah membuat penggunaan energi khususnya LPG di Indonesia tergoncang. Alhasil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat agar menggunakan LPG dengan bijak.

Dia pun meminta masyarakat untuk segera mematikan kompor, jika memang masakannya sudah matang. Hal ini demi menghindari borosnya LPG.

“Contoh katakanlah kalau masak pakai LPG, kalau masakannya sudah masak, jangan kompornya boros. Karena ini kita harus betul-betul meminta bantuan rakyat untuk kita bersama-sama dalam memakai energi yang bijaksana,” jelas Bahlil saat kunjungan kerja di Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (26/3).

Artikel Terkait
Imbas Konflik AS-Iran, Bahlil Minta Masyarakat Hemat Gas LPG: Kalau Masakannya Sudah Matang, Jangan Boros Gas - Image
Energi

Imbas Konflik AS-Iran, Bahlil Minta Masyarakat Hemat Gas LPG: Kalau Masakannya Sudah Matang, Jangan Boros Gas

27 Maret 2026, 17.47 WIB

Harga Minyak Dunia Naik, Kompor Listrik jadi Salah Satu Cara Menghemat Pengeluaran Rumah Tangga - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Naik, Kompor Listrik jadi Salah Satu Cara Menghemat Pengeluaran Rumah Tangga

27 Maret 2026, 02.35 WIB

Adopsi Kompor Listrik dan Kendaraan Listrik Dinilai Perkuat Ketahanan Energi - Image
Energi

Adopsi Kompor Listrik dan Kendaraan Listrik Dinilai Perkuat Ketahanan Energi

13 Maret 2026, 06.55 WIB

Terpopuler

1

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

2

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

3

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

4

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

5

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

6

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

7

Bakal Kaya di Usia 50an, 6 Weton Ini Kekayaannya Tak Kunjung Habis Dimakan Turunannya

8

Keluar dari Zona Nyaman, 5 Weton Ini Hidupnya Bakal Berubah Jadi Kaya Raya

9

Resep Roti Isi Mochi Aneka Rasa: Pandan, Cokelat, dan Keju yang Praktis

10

Jelang Muktamar PBNU Ke-35, Gus Salam Tekankan Momentum Kelola Organisasi Secara Bijaksana

