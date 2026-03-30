Nanda Prayoga
30 Maret 2026, 19.04 WIB

PEP Zona 4 Tancap Gas, 51 Sumur Direvitalisasi Lewat Workover

PEP Zona 4 melakukan workover 51 sumur untuk memperbaiki, memulihkan, atau meningkatkan performa produksi minyak dan gas. (PEP Zona 4)

JawaPos.com - PT Pertamina EP (PEP) Zona 4 terus mengupayakan peningkatan produksi minyak dengan melakukan kegiatan workover pada 51 sumur yang sudah ada. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Workover merupakan aktivitas teknis yang dilakukan pada sumur minyak dan gas eksisting untuk memperbaiki kondisi, memulihkan, atau meningkatkan kinerja produksinya. Proses ini juga mencakup penutupan zona yang sudah tidak produktif serta pembukaan zona baru pada kedalaman berbeda dalam sumur yang sama.

"Workover merupakan langkah strategis PEP Zona 4 dalam menghadapi tantangan penurunan produksi secara alamiah. Dengan pendekatan terukur, kami mampu memulihkan kinerja sumur eksisting sehingga tetap memberikan kontribusi optimal terhadap produksi," kata General Manager PEP Zona 4 Djudjuwanto.

Sepanjang 2025, program workover yang dijalankan PEP Zona 4 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian produksi mencapai 432 barel minyak per hari (BOPD).

Selain meningkatkan produksi, kegiatan ini juga berhasil mengaktifkan kembali sejumlah sumur yang sebelumnya tidak beroperasi, seperti BNG-056, KRG-028, GNK-60, dan KRG-23 yang sempat berstatus suspend maupun idle.

"PEP Zona 4 akan terus melakukan kegiatan workover untuk memastikan sumur-sumur eksisting tetap dapat berproduksi optimal dan berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional," ucap Djudjuwanto.

Sementara itu, PHR Regional Sumatera Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina dan mengelola tujuh wilayah kerja yang berada di bawah PT Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE).

Wilayah tersebut meliputi PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, serta PHE Ogan Komering dan PHE Raja Tempirai.

Area operasi tersebut tersebar di dua kota, yakni Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu. PHR Regional Sumatra Zona 4 berada di bawah koordinasi dan pengawasan SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Artikel Terkait
PIS dan Kemlu RI Bahas Teknis 2 Kapal Tanker Pertamina Agar Bisa Lewati Selat Hormuz - Image
Nasional

PIS dan Kemlu RI Bahas Teknis 2 Kapal Tanker Pertamina Agar Bisa Lewati Selat Hormuz

28 Maret 2026, 22.56 WIB

Kemlu: Pemerintah Iran Bakal Izinkan Dua Kapal Tanker Pertamina Keluar dari Selat Hormuz - Image
Energi

Kemlu: Pemerintah Iran Bakal Izinkan Dua Kapal Tanker Pertamina Keluar dari Selat Hormuz

28 Maret 2026, 20.49 WIB

Iran Diklaim Telah Beri Sinyal Positif, Dua Kapal Tanker Pertamina Segera Bebas dari Selat Hormuz - Image
Energi

Iran Diklaim Telah Beri Sinyal Positif, Dua Kapal Tanker Pertamina Segera Bebas dari Selat Hormuz

28 Maret 2026, 20.07 WIB

Terpopuler

1

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

2

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

3

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

4

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

5

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

6

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

7

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

8

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

10

Disayang Orang Sekitar, 7 Weton Ini Hidupnya Bakal Tenang, Penuh Keberkahan hingga Kaya Raya

