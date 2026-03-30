PEP Zona 4 Tancap Gas, 51 Sumur Direvitalisasi Lewat Workover

JawaPos.com - PT Pertamina EP (PEP) Zona 4 terus mengupayakan peningkatan produksi minyak dengan melakukan kegiatan workover pada 51 sumur yang sudah ada. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Workover merupakan aktivitas teknis yang dilakukan pada sumur minyak dan gas eksisting untuk memperbaiki kondisi, memulihkan, atau meningkatkan kinerja produksinya. Proses ini juga mencakup penutupan zona yang sudah tidak produktif serta pembukaan zona baru pada kedalaman berbeda dalam sumur yang sama.

"Workover merupakan langkah strategis PEP Zona 4 dalam menghadapi tantangan penurunan produksi secara alamiah. Dengan pendekatan terukur, kami mampu memulihkan kinerja sumur eksisting sehingga tetap memberikan kontribusi optimal terhadap produksi," kata General Manager PEP Zona 4 Djudjuwanto.

Sepanjang 2025, program workover yang dijalankan PEP Zona 4 menunjukkan hasil yang positif dengan capaian produksi mencapai 432 barel minyak per hari (BOPD).

Selain meningkatkan produksi, kegiatan ini juga berhasil mengaktifkan kembali sejumlah sumur yang sebelumnya tidak beroperasi, seperti BNG-056, KRG-028, GNK-60, dan KRG-23 yang sempat berstatus suspend maupun idle.

"PEP Zona 4 akan terus melakukan kegiatan workover untuk memastikan sumur-sumur eksisting tetap dapat berproduksi optimal dan berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional," ucap Djudjuwanto.

Sementara itu, PHR Regional Sumatera Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina dan mengelola tujuh wilayah kerja yang berada di bawah PT Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE).

Wilayah tersebut meliputi PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, serta PHE Ogan Komering dan PHE Raja Tempirai.