Nanda Prayoga
03 April 2026, 06.20 WIB

Ekspansi ke Malaysia, MedcoEnergi Resmi Garap PSC Cendramas Bareng Petronas

Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro

JawaPos.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) mengumumkan bahwa anak usahanya yang sepenuhnya dimiliki, Medco Asia Pacific Limited, telah resmi menandatangani Kontrak Bagi Hasil Cendramas (PSC Cendramas) bersama Petroliam Nasional Berhad (Petronas) pada 31 Maret 2026.

Menariknya, kontrak bersama dengan Petronas tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 23 September 2026. Direktur Utama MedcoEnergi, Hilmi Panigoro, menyampaikan, rasa terima kasihnya atas penandatanganan bagi hasil ini.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan Petronas kepada MedcoEnergi sebagai Operator PSC Cendramas dan akan bekerja sama dengan para mitra untuk memastikan operasi yang aman, andal, dan efisien,” kata Hilmi dalam keterangannya, Kamis (2/4).

Dalam kerja sama ini, Medco Asia Pacific Limited akan menguasai 50 persen participating interest sekaligus bertindak sebagai operator.

Sementara itu, DIALOG Resources Sdn. Bhd. dan EnQuest Petroleum Production Malaysia Ltd. masing-masing memegang 25 persen participating interest sebagai mitra.

Area PSC Cendramas sendiri berada di wilayah yang berdekatan dengan operasi MedcoEnergi di South Natuna Sea Block B, serta memiliki kesamaan dari sisi geologi dan teknis, sehingga dinilai dapat mendorong sinergi operasional sekaligus memaksimalkan pemanfaatan keahlian yang telah dimiliki perusahaan.

Kerja sama PSC Cendramas ini pun sejalan dengan langkah strategis MedcoEnergi dalam memperluas portofolio bisnis di kawasan regional, dengan tetap mengedepankan disiplin eksekusi dan penciptaan nilai berkelanjutan dalam jangka panjang.

Editor: Estu Suryowati
