Kembangkan Ekosistem Hidrogen di Asia Tenggara, PLN IP Benchmarking dengan EVN dari Vietnam

JawaPos.com - PLN Indonesia Power melalui Hydrogen Center Senayan menerima kunjungan delegasi Vietnam Electricity (EVN) dalam rangka kegiatan benchmarking yang menjadi bagian dari Exchange and Learning Program antara EVN dan PLN Indonesia beserta anak usahanya, bertema “Enhancing the Efficiency of Thermal Power Plants” pada Kamis, (2/4).

Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk mempererat kerja sama regional, khususnya dalam mendorong inovasi energi serta peningkatan efisiensi pembangkit listrik di kawasan Asia Tenggara.

Delegasi EVN yang hadir diantaranya Deputy Director Phu My Thermal Power Company EVNGENCO3 Le Vu Trung dan Deputy Director Operation Services Center EVNGENCO3 Nguyen Xuan Hai beserta tim.

Dari PLN Group, turut hadir Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi PT PLN (Persero) Ricky Cahya Andrian serta Manager Engineering PLN Indonesia Power UBP Priok Ary Rachmat.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta, menekankan bahwa kerja sama lintas negara memiliki peran penting dalam mempercepat transisi energi di kawasan Asia Tenggara.

“PLN Indonesia Power terus berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi transisi energi melalui pengembangan teknologi bersih, termasuk hidrogen. Kolaborasi dengan mitra internasional seperti EVN merupakan langkah penting untuk mempercepat adopsi inovasi, meningkatkan kapabilitas, serta memperkuat peran Indonesia dalam ekosistem energi berkelanjutan di tingkat global,” ujar Bernadus dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4).

Senada dengan itu, Vice President Pengembangan Bisnis Dekarbonisasi dan Manajemen Energi PT PLN (Persero), Ricky Cahya Andrian, menyampaikan bahwa pengembangan hidrogen menjadi bagian strategis dalam upaya PLN mencapai target dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan.

“PLN terus mendorong pengembangan ekosistem hidrogen sebagai salah satu solusi energi masa depan yang bersih dan efisien, sekaligus membuka peluang kolaborasi global untuk mempercepat implementasinya di Indonesia,” ujar Ricky.