Tuai Sorotan, DJ Bravy Unggah Kebersamaan dengan Erika Carlina dan Andrew Raxy Neil

JawaPos.com – Menjadi sorotan, belakangan ini DJ Bravy mengunggah potret kebersamaannya dengan Erika Carlina dan Andrew Raxy Neil.

Dalam potret yang dibagikan Bravy di Instagram nya @bravyson.vconk , nampak dirinya duduk di sofa tempat live streaming marapthon

DJ yang makin hits setelah mengungkap hubungan romantis dengan Erika itu terlihat mengenakan baju kaos berwarna putih dengan gambar wajah Andrew.

Di momen itu, Erika dan Andrew Raxy Neil juga terlihat kompak mengenakan kaos berwarna putih.

Menarik perhatian, Bravy dengan romantis menulis dalam caption, “Duniaku,” yang dilengkapi dengan emoji bergambar hati.

Netizen pun memenuhi kolom komentar, “Bayi ter cool, gantengnya Masya Allah banget,” @uwie_julianni

“Yuk bisa mulai pikirkan rumah tangga yang baik,” kata @riasafaria26 , “Semoga sampai besar selalu bareng-bareng sama Daddy ya nduw,” tulis @ayyusc__

Sebelumnya sang aktris dan DJ Bravy menunjukkan kebersamaan mereka dalam live streaming yang disaksikan banyak warganet.

Momen indah tersebut pun memunculkan momen haru dan romantis, dimana Bravy memperlihatkan kedekatan dirinya bersama Andrew

Menarik perhatian, DJ Bravy pernah mengumumkan bahwa ia putus dengan Erika melalui siaran langsung TikTok