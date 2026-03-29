Lagi Viral, Girlgrup Hearts2Hearts Mengikuti Trend Lagu Remix Jauh Ko Pergi saat Sapa Penggemar di Jakarta

JawaPos.com - Makin melejit setelah debut, girlgrup Korea Hearts2Hearts terlihat mengikuti trend menari menggunakan lagu viral, Jauh Ko Pergi.

Melalui video yang dibagikan di Instagram @hearts2hearts, mereka membuat tarian dengan lagu trend koplo, menuai perhatian penggemar.

Sambil memperlihatkan kekompakan, video tersebut diketahui di rekam saat mereka berkesempatan menyapa penggemarnya di Jakarta

Banyak penggemar mereka yang memenuhi komentar, ""Dikira mau ikuti tren malu-malu boy eh ternyata di luar ekspektasi," @caocchaa_

"Nyangka nggak kalian, aku sih enggak," tulis @abi.misbachulhamzah , ada juga yang berkomentar, "Seru banget nge-stan mereka tuh," kata @little_aboutca

Salah satu anggota yaitu Carmen memang berasal dari Bali, jadi tidak heran jika mereka menari menggunakan lagu koplo yang sedang hits.

Anggota lainnya seperti Yuha, Stella, Juun, A-na, Jiwoo, Ian, dan Ye-on, terlihat asik mengikuti irama lagu tersebut

Jauh Ko Pergi sendiri menjadi sebuah lagu viral di TikTok tahun 2026 yang diciptakan oleh Mahfudz Hadi Maulana.

Dengan visual serta bakat yang mereka miliki, grup ini berhasil debut pada 24 Februari 2025, disertai album singel pertama mereka, The Chase.