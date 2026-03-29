Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 03.10 WIB

Lagi Viral, Girlgrup Hearts2Hearts Mengikuti Trend Lagu Remix Jauh Ko Pergi saat Sapa Penggemar di Jakarta

Girlgrup Hearts2Hearts, (Instagram @hearts2hearts)

JawaPos.com - Makin melejit setelah debut, girlgrup Korea Hearts2Hearts terlihat mengikuti trend menari menggunakan lagu viral, Jauh Ko Pergi.

Melalui video yang dibagikan di Instagram @hearts2hearts, mereka membuat tarian dengan lagu trend koplo, menuai perhatian penggemar.

Sambil memperlihatkan kekompakan, video tersebut diketahui di rekam saat mereka berkesempatan menyapa penggemarnya di Jakarta

Banyak penggemar mereka yang memenuhi komentar, ""Dikira mau ikuti tren malu-malu boy eh ternyata di luar ekspektasi," @caocchaa_

"Nyangka nggak kalian, aku sih enggak," tulis  @abi.misbachulhamzah , ada juga yang berkomentar, "Seru banget nge-stan mereka tuh," kata @little_aboutca

Salah satu anggota yaitu Carmen memang berasal dari Bali, jadi tidak heran jika mereka menari menggunakan lagu koplo yang sedang hits.

Anggota lainnya seperti Yuha, Stella, Juun, A-na, Jiwoo, Ian, dan Ye-on, terlihat asik mengikuti irama lagu tersebut

Jauh Ko Pergi sendiri menjadi sebuah lagu viral di TikTok tahun 2026 yang diciptakan oleh Mahfudz Hadi Maulana.

Dengan visual serta bakat yang mereka miliki, grup ini berhasil debut pada 24 Februari 2025, disertai album singel pertama mereka, The Chase.

Hearts2Hearts memiliki makna, yang berarti mereka akan terhubung dengan penggemar secara luas melalui dunia musik.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore