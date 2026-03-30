Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 16.41 WIB

Tuai Perhatian, Rosé, Jennie, HUNTR/X, Stray Kids, hingga CORTIS Menang di iHeartRadio Music Awards 2026

Rosé, Jennie, HUNTR/X, Stray Kids, j-hope, Jimin &amp; Jungkook, dan CORTIS. Sumber foto:Soompi

JawaPos.com – Belakangan ini, iHeartRadio Music Awards 2026 telah mengumumkan para pemenangnya, seperti soundtrack KPop Demon Hunters ‘Golden’  hingga Jennie BLACKPINK

Dikutip dari Soompi, Senin (30/3), berlangsung di Dolby Theater di Los Angeles, pada tanggal 26 Maret waktu setempat, iHeartRadio Music Awards 2026 mengumumkan kabar tersebut

Makin hits, soundtrack film animasi populer yaitu KPop Demon Hunters memenangkan total tiga penghargaan, termasuk Soundtrack Favorit.

HUNTR/X (dengan vokalis EJAE, Audrey Nuna, & Rei Ami) berhasil memenangkan Duo/Grup Terbaik Tahun Ini

Sementara lagu hits mereka yaitu Golden memenangkan Lagu K-Pop Terbaik Tahun Ini, yang semakn disukai penggemar

Makin bersinar, Rosé dari BLACKPINK membawa pulang dua penghargaan yaitu Kolaborasi Terbaik (untuk single hitsnya APT. bersama Bruno Mars) dan Artis K-Pop Terbaik Tahun Ini.

Pelantun lagu Case143 Stray Kids dinobatkan sebagai Grup K-Pop Terbaik Tahun Ini, sementara album solo Jennie BLACKPINK, yaitu Ruby, meraih penghargaan Album K-Pop Terbaik Tahun Ini.

Anggota BTS j-hope meraih dua penghargaan terpisah: Tarian TikTok Favorit (untuk lagu solonya MONA LISA) dan Kolaborasi K-Pop Favorit (untuk single-nya Sweet Dreams yang menampilkan Miguel).

Dengan lagu yang disukai penggemar berjudul Fashion, CORTIS meraih penghargaan Artis Pendatang Baru Terbaik tahun ini.

Sementara acara variety show Jimin dan Jungkook BTS, Are You Sure?!, memenangkan penghargaan Acara Favorit di Layar Kaca.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore