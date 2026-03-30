Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 16.44 WIB

Climax hingga Perfect Crown Raih Peringkat Teratas Drama dan Aktor Paling Banyak Dibicarakan

Drama Climax dan Perfect Crown. Sumber Foto: Soompi - Image

Drama Climax dan Perfect Crown. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Ceritanya seru, Climax dan Perfect Crown menyapu semua posisi teratas dalam peringkat drama Korea dan aktor paling banyak dibicarakan minggu ini

Dikutip dari Soompi, Senin (30/3), Climax sendiri diketahui naik ke peringkat No. 1 dalam daftar mingguan Good Data Corporation tentang drama yang paling banyak dibicarakan.

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, postingan blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang tayang atau akan segera tayang.

Menariknya, Climax tak hanya berada di puncak daftar drama paling banyak dibicarakan, tetapi juga mendominasi daftar pemeran drama paling banyak dibicarakan.

Kabarnya Ju Ji Hoon naik ke peringkat No. 1, sementara lawan mainnya Ha Ji Won dan Cha Joo Young menyusul di peringkat No. 3 dan No. 9.

Untuk posisi tertinggi berikutnya di kedua daftar tersebut ditempati oleh serial MBC yang akan datang, Perfect Crown, yang debut di peringkat No. 2

Kemudian untuk pemeran utama IU dan Byeon Woo Seok juga masuk dalam daftar aktor di peringkat ke-2 dan ke-6.

Diminati penggemar, untuk drama SBS Phantom Lawyer tetap kuat di peringkat ke-3 dalam daftar drama, dengan bintang Yoo Yeon Seok berada di peringkat ke-4 dalam daftar aktor.

Boyfriend on Demand milik Netflix juga berada di peringkat ke-4 dalam daftar drama minggu ini, sementara pemeran utama Jisoo BLACKPINK dan Seo In Guk masing-masing berada di peringkat ke-5 dan ke-8 dalam daftar aktor.

Disukai penggemar, Mad Concrete Dreams berada di peringkat ke-5 dalam daftar drama, lalu Siren’s Kiss dan pemeran utamanya Park Min Young menduduki peringkat ke-10 di kedua daftar tersebut.

