Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
01 April 2026, 05.58 WIB

Mampir ke Jakarta, Enhypen Umumkan Jadwal Tur Dunia Baru 'Blood Saga'

Enhypen akan mengadakan konser di Jakarta pada bulan Januari 2027./X @ENHYPEN

JawaPos.com - Enhypen umumkan pemberhentian pertama tur dunia yang akan datang bertajuk 'Blood Saga'.

Tur baru Enhypen, 'Blood Saga' akan dimulai di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1-3 Mei 2026. 

Kemudian Enhypen lanjut konser ke berbagai lokasi di Amerika Latin, Amerika Utara, Asia, dan Eropa sepanjang tahun 2026 dan 2027.

Boy group yang saat ini memiliki enam anggota ini akan singgah ke lebih banyak pemberhentian yang akan diumumkan kemudian hari.

Sedangkan untuk Indonesia, Enhypen akan melakukan konser di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2027.

Namun, perihal detail lokasi, harga tiket hingga promotor yang akan membawa Enhypen masih belum diketahui.

Konser 'Blood Saga' akan menjadi babak baru bagi Enhypen, dimana enam anggota akan tampil setelah kepergian Heeseung dari grup.

Pada tanggal 10 Maret, Belift Lab selaku agensi Enhypen mengumumkan Heeseung akan berpisah dengan grup dan debutnya sebagai artis solo, seperti yang diberitakan Soompi.

Lima hari setelahnya, Belift Lab menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan kepada The Korea Herald, bahwa Heeseung tidak akan bergabung kembali dengan grup tersebut.

“Heeseung tidak akan kembali ke ENHYPEN. Dia memiliki keputusan artistik yang jelas yang ingin dia kejar, dan kami memutuskan untuk menghormatinya,” kata agensi tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore