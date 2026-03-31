Mampir ke Jakarta, Enhypen Umumkan Jadwal Tur Dunia Baru 'Blood Saga'

JawaPos.com - Enhypen umumkan pemberhentian pertama tur dunia yang akan datang bertajuk 'Blood Saga'.

Tur baru Enhypen, 'Blood Saga' akan dimulai di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 1-3 Mei 2026.

Kemudian Enhypen lanjut konser ke berbagai lokasi di Amerika Latin, Amerika Utara, Asia, dan Eropa sepanjang tahun 2026 dan 2027.

Boy group yang saat ini memiliki enam anggota ini akan singgah ke lebih banyak pemberhentian yang akan diumumkan kemudian hari.

Sedangkan untuk Indonesia, Enhypen akan melakukan konser di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2027.

Namun, perihal detail lokasi, harga tiket hingga promotor yang akan membawa Enhypen masih belum diketahui.

Konser 'Blood Saga' akan menjadi babak baru bagi Enhypen, dimana enam anggota akan tampil setelah kepergian Heeseung dari grup.

Pada tanggal 10 Maret, Belift Lab selaku agensi Enhypen mengumumkan Heeseung akan berpisah dengan grup dan debutnya sebagai artis solo, seperti yang diberitakan Soompi.

Lima hari setelahnya, Belift Lab menegaskan kembali dalam sebuah pernyataan kepada The Korea Herald, bahwa Heeseung tidak akan bergabung kembali dengan grup tersebut.