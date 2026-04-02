Sischa Widya Maharani
02 April 2026, 13.56 WIB

Diundang ke Blue House, Carmen Hearts2Hearts Hadiri Jamuan Kenegaraan Bersama Presiden Indonesia Prabowo

Presiden Prabowo, Carmen Hearts2Hearts dan Presiden Lee Jae Myung berpose fighter heart. (Instagram @2_jaemyung)

JawaPos.com - Jadi idol kpop SM Entertainment pertama dari Indonesia, Carmen Hearts2Hearts menjadi sorotan usai terlihat menghadiri acara kenegaraan di Korea Selatan.

Pada 1 April 2026 melalui instagram resmi Presiden Lee Jae Myung, Carmen tampak hadir dalam jamuan makan siang kenegaraan.

Acara yang digelar di Blue House tersebut dihadiri oleh petinggi kenegaraan seperti Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, Presiden Prabowo dan jajarannya.

Tak hanya itu, 3 WNI yang tinggal di Korea yakni Carmen Hearts2Hearts, Sugianto yang sempat menerima penghargaan presiden karena membantu mengevakuasi para lansia selama kebakaran hutan di Yeongdeokgun dan Nursanti Indri Kurniawati yang sempat viral usai tampil di acara TV Human Theater. 

Yang paling menarik perhatian publik adalah momen saat Carmen berfoto bersama kedua presiden tersebut. 

Dalam foto yang diunggah melalui media sosial resmi Presiden Lee, ketiganya terlihat membuat gesture “finger heart” yang identik dengan budaya Korea.

Momen ini langsung viral karena jarang terjadi seorang idol terlebih lagi yang berasal dari Indonesia hadir dalam acara kenegaraan sekelas ini.

Carmen sendiri dikenal sebagai anggota pertama dari Indonesia yang debut di bawah naungan SM Entertainment. 

Sejak debutnya, ia sudah menjadi sorotan karena mewakili Indonesia di industri kpop yang kompetitif.

Melaporkan dari Chosun, kehadirannya di Blue House bukan tanpa alasan. Ia diundang sebagai salah satu figur yang mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Korea Selatan khususnya di bidang budaya dan pertukaran global.

Editor: Hanny Suwindari
