Aulia Ramadhani
02 April 2026, 14.16 WIB

Jadi Drama Menarik, Intip Deretan Pengisi Soundtrack Perfect Crown, Ada RIIZE

Byeon Woo Seok, IU. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com - Drama Korea mendatang, Perfect Crown, yang diperankan Byeon Woo Seok telah mengungkap deretan bintang pengisi soundtrack aslinya (OST), salah satunya BOYNEXTDOOR hingga RIIZE

Dilansir dari Soompi, Kamis (2/4), makin melejit setelah karyanya di Lovely Runner, aktor Korea tersebut juga siap menjadi pemeran utama di drama itu

Para artis yang akan menyumbangkan suara mereka untuk OST mendatang termasuk BIBI, KiiiKiii, BOYNEXTDOOR

Akan ada juga boygrup naungan agensi SM Entertainment, RIIZE, HANRORO, WOODZ (Cho Seung Youn), So Soo Bin, hrtz.wav, Sam Kim, Im Joong Won dari sonlmor, dan ALEPH.

Dmenarik untuk ditonton, drama ini berlatar di alam semesta alternatif di mana Korea modern adalah monarki konstitusional

Perfect Crown menyoroti kisah cinta Seong Hui Ju (IU), seorang pewaris chaebol yang memiliki segalanya tetapi hanya berstatus rakyat biasa

Kemudian ada Pangeran Agung Ian (Byeon Woo Seok), seorang pangeran yang tidak memiliki apa pun meskipun merupakan putra raja.

Disutradarai oleh Park Joon Hwa dari serial What's Wrong With Secretary Kim dan Alchemy of Souls, diharapkan akan disukai penonton.

Drama ini akan ditulis oleh penulis Yu Ain, yang memenangkan Excellence Award dalam kategori Serial Berformat Panjang di Kompetisi Naskah Drama MBC 2022 berkat karya ini.

Rencannaya Perfect Crown akan tayang perdana pada 10 April pukul 21.40 KST, jadi apa kamu tak sabar menyaksikannya

Editor: Hanny Suwindari
